La vida es el mejor regalo de Navidad: Barranquilla promueve celebraciones sin pólvora

El sector salud de Barranquilla está activo con su plan de atención y contingencia desde el 1 de diciembre hasta el próximo 13 de enero de 2024.



El plan contempla constantes alertas frente a los posibles riesgos de salud en estas fechas, con acciones puntuales enfocadas a esta temporada como vigilancia intensificada, prevención y atención de las lesiones ocasionadas por pólvora pirotécnica, intoxicaciones por fósforo blanco e intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol y su control sanitario.

Los niños son los más vulnerables en las celebraciones con pólvora. Foto: Cortesía

A la fecha, el Instituto Nacional de Salud (INS) reporta 10 casos de lesiones o quemaduras con pólvora en el Distrito. Todos actualmente con manejo en casa.



El Distrito hace un enérgico llamado a los ciudadanos para tomar conciencia sobre los peligros del uso de la pólvora, haciendo énfasis especial a los adultos, padres de familia y cuidadores de menores de edad, por lo cual es importante tener en cuenta:



1- No mezclar licor con manipulación de pólvora, estos elementos no son inofensivos y causan daños graves para toda la vida.



2- Mantener a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes lejos de la pólvora.



3- No comprar, vender o usar pólvora a fin de evitar quemaduras, amputaciones o intoxicaciones que puedan causar afectaciones graves a la salud.



4- La pólvora es peligrosa y causa daños físicos y psicológicos para toda la vida.

🧨 La pólvora no es juego de niños🙅‍♂️ 🚫



Trabajo articulado

El trabajo articulado de todas las dependencias en el Distrito continúa. Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, Cuerpo de Bomberos, ICBF, Policía Metropolitana y demás organizaciones desarrollan durante todo el mes de diciembre jornadas de prevención, educación, capacitación, sensibilización ante los diferentes sectores involucrados, líderes de las localidades, ciudadanía en general con campañas de prevención ante todos los riesgos y cuidados de la salud en esta temporada decembrina.



