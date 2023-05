Con preocupación y extrañeza, decenas de personas han manifestado sus quejas por el deterioro que muestran las instalaciones de la Fábrica de Cultura en Barranquilla, un edificio que fue entregado el año pasado.



Los estudiantes de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares (EDA) manifestaron a EL TIEMPO, sus preocupaciones; también artistas locales, aseguraron que, temen que la problemática crezca y corra la suerte de otros espacios, “como el teatro Amira y el Museo del Caribe”.

Los altos niveles de humedad afectan la silletería. Foto: Suministrada

La edificación de la Fábrica de la Cultura está ubicada en el antiguo edificio de Coltabaco, en el Barrio Abajo. Su construcción empezó el 13 de junio de 2018 y en ella se invirtió un total de 27.792 millones de pesos, con recursos de regalías aprobados por la Ocad región Caribe.



Desde su apertura, se convirtió en sede de la EDA, donde se capacitan más de 2.000 artistas al año, al contar con nueve pisos, 20 espacios múltiples para creación y estudio de las diferentes áreas ofertadas, un auditorio para 340 personas, una plazoleta, un teatrino y pasillos que se adaptan a espacios de exhibición.



Sin embargo, algunas de estas áreas ya lucen descuidadas, las sillas del auditorio y la escalera roja de tipo escultórico fueron alcanzadas por el óxido, la zona de la pantalla, también del auditorio, presenta humedad y orificios en la pared.



Otras áreas metálicas y con madera lucen debilitadas, según denuncian a este medio los estudiantes y voceros del sector que suelen frecuentar el denominado “nuevo eje de la cultura en la región Caribe”.

Deterioro en las partes metálicas y de madera

Una de las ciudadanas que toma la palabra para manifestar su inconformidad con el actual estado de la estructura es Nadia Algarín Pérez, quien se dedica a las artes plásticas en esta zona del país.



“Yo vivo en el Centro y vi cómo se hizo el esfuerzo para hacer esa estructura, la emoción de la gente… Y ver cómo ya las partes metálicas, lo que es madera, se ha ido deteriorando, porque como todo en nuestra ciudad, lamentablemente, después que se hace y se inaugura, no siguen un proceso de mantenimiento”, señala la mujer, de 50 años.



La artista plástica señala que, incluso, las rejas que se ven desde la parte externa del edificio están averiadas y “sin pintura”, por lo que pide mayor atención a la estructura por parte de las entidades correspondientes.



“Se han ido oxidando las cosas. Las partes que son metálicas, por nuestro clima, es muy difícil que no se oxiden. Entonces tienen que tenerle como un mantenimiento permanente. Es una pena, porque la cultura de nosotros siempre era Carnaval y Carnaval, ahora tenemos esta opción para los muchachos, pero hay que mirar más allá y ver que una estructura que le sirve a tanta gente se está deteriorando”, cuenta Algarín.

Escasa ventilación en la edificación

La zona de la pantalla también tiene un deterioro. Foto: Suministrada

A esos daños, los estudiantes de la Escuela también suman la falta de funcionamiento de aires acondicionados y ventiladores que mermen el intenso calor que atraviesa la ciudad, donde en los últimos días la temperatura ha llegado a marcar hasta los 39 grados centígrados.



“Tengo amigos y amigas que fueron y se molestaron por el estado de la Fábrica. Cabe aclarar que no toda la infraestructura está en mal estado, pero, por ejemplo, tiene ese detalle del aire, incluso en los salones donde dan clases los estudiantes. Yo que estudio allí puedo confirmarlo”, asegura un joven que está matriculado en la EDA, pero prefiere mantener su nombre en reserva.



Y es que ellos insisten en brindarle mantenimiento a estos espacios de la Fábrica de Cultura y no descuidarlos hasta el abandono, como terminaron otros centros culturales de Barranquilla, como el Teatro Amira de la Rosa, el Museo del Caribe y el Museo Romántico, entre otras “tristes” referencias que dan.



“La escalera en espiral, la que se presume de imponente, tiene partes donde se puede ver el óxido y nada se hace al respecto”, añade el estudiante de la Escuela Distrital de Arte.

Cuestionamientos opacaron una exposición

Las quejas se incrementaron, tras la llegada de la exposición inmersiva de Vicent Van Gogh, que se llevó a cabo entre el pasado 23 de marzo y el 30 de abril en este edificio.



De acuerdo con las quejas de los asistentes, no había óptima ventilación, encontraron charcos de agua en una sala, mientras que en la ‘Sala de experiencia inmersiva’ había daños en el suelo.



Por lo anterior y otras inconformidades ya con respecto al montaje de la exposición, algunos se arrepintieron de invertir su dinero en las entradas a este espacio cultural.



En ese sentido, este medio consultó a la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, pero no ha recibido una respuesta oficial ante los cuestionamientos de la ciudadanía.



Tanto artistas como estudiantes aseguran que se está a tiempo de evitar un mayor deterioro de la Fábrica de Cultura, un espacio que se proyectó como la cuna de los nuevos talentos en la ciudad.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO – Barranquilla

