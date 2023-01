Brayan José Orozco Caraballo, de 30 años de edad, capturado el pasado domingo en el barrio La Esmeralda de esta capital, al encontrársele un fusil táctico y 24 cartuchos para el mismo, fue cobijado con detención domiciliaria.



La determinación fue de un juez de garantías de Barranquilla, lo que generó reacciones airadas en diferentes sectores.

Respeto a los jueces, pero ¿quién más peligroso que alguien que guarda un fusil? El que tenga o porte un ARMA ILEGAL debe estar tras las rejas. https://t.co/rfSxfGMvYI — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) January 19, 2023

Una de estas reacciones fue la del alcalde Jaime Pumarejo, a través de su cuenta de Twitter.



“Respeto a los jueces, pero ¿quién más peligroso que alguien que guarda un fusil? El que tenga o porte un arma ilegal debe estar tras las rejas", aseguró el mandatario”, subraya el mandatario en su trino.

Este fue el fusil que la Policía le decomisó a Brayan Orozco. Foto: Policia

Orozco estaba sindicado por la Fiscalía del delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares.



De igual forma, se le investigaba para determinar la procedencia de esta arman de fuego y si quien la portaba hace parte de una estructura delincuencial.



“Uno como alcalde exigiendo resultados a la Policía y, cuando los dan, los jueces otorgando beneficios a capturados con evidente actitud criminal y prontuarios judiciales”, agrega en otro trino Pumarejo.

