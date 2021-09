La otra cara de belga que llegó a Barranquilla para lograr marca mundial

En el cielo barranquillero se asomó Zara Rutherford a eso de las 2:55 p. m. de este jueves a bordo de la aeronave ultraliviana Shark Aero, sin saber que estaba próxima a aterrizar en la ciudad que vio nacer a las estrellas mundiales Shakira y Sofía Vergara.



Con el arribo de la belga al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, la capital del Atlántico se convirtió ahora en la esquina de su travesía que, de completarla en noviembre, la posicionará como la primera mujer más joven en darle la vuelta al mundo en solitario.

Tras realizar el carreteo, pasar bajo el arco de agua que solo es usado para recibir a personajes ilustres, la piloto de 19 años abrió la cabina con una sonrisa de oreja a oreja, tenía sus mejillas enrojecidas ante el impacto del sol y saludó alzando su mano izquierda a colegas que la recibían en medio de aplausos.



Para llegar a esta ciudad, voló desde las 9:15 a. m. proveniente de la Isla Beef, que forma parte de las Islas Vírgenes Británicas. Pese a pilotear más de cinco horas de viaje, sin sumar el tiempo de vuelo desde el 11 de agosto cuando salió de Bélgica, no tuvo reparos en hablar con EL TIEMPO.



“Es muy emocionante, muy bonito este recibimiento. No tenía idea que esta era la ciudad de Sofía Vergara y Shakira. Nadie me había contado sobre Barranquilla, solo la ubicaba geográficamente, pero realmente no conocía más detalles”, dijo Rutherford, quien ya empezaba a ser golpeada por el calor.



Desde que la joven despegó de su país, pasó por Reino Unido, Islandia, Groenlandia, Canadá, Estados Unidos y América Latina, pero la bienvenida en la ‘Puerta de Oro de Colombia’ le sorprendió: le entregaron suvenires del Carnaval, tortas, comida típica, detalles que la dejaron encantada.

La joven belga fue sorprendida con detalles tradicionales del Carnaval de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Por lo anterior, promete volver y conocer Barranquilla y el resto del país más allá de las terminales aéreas y las montañas que logra avistar desde el aire. Sin embargo, con respecto a la comida, confesó a este medio la estricta dieta que lleva para lograr su marca mundial.



“Cuando voy a volar, no como. Solo tomo bebidas. Tengo muchos platos de comida favoritos, toda la que me den (risas)”, aseguró Rutherford, quien añadió que en sus ratos libres disfruta de la gran variedad que ofrece el cine.



La belga destacó que no sufre de temores, sus actividades como piloto la han acostumbrado a no sentir miedo, a ninguno, según cuenta, y mucho menos a las alturas, pero sí detalló cuál ha sido la ruta más difícil que ha tenido.



“Desde las Islas Caimán hasta Groenlandia. Muchas nubes de tormenta que podía afectar el vuelo”, manifestó la visitante.

La sonrisa predominó en el rostro de Rutherford desde la calle de honor. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

El mensaje a las mujeres

Esta aventura de Rutherford no solo se enfoca en conseguir un registro histórico, sino también en llevar un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres alrededor del mundo, especialmente a las barranquilleras y colombianas, a quien le dejó uno en especial.



“Les digo a todas que, siempre y cuando tengan una oportunidad, la aprovechen, porque solo hay una vida y no hay que desaprovecharla”, concluyó la joven, quien recientemente completó los niveles de estudio de matemáticas, matemáticas avanzadas, economía y física.



Al finalizar el diálogo con este medio, Zara Rutherford volvió a abordar el Shark Aero, que tiene capacidad para un solo pasajero y autonomía de seis horas, para buscar pista en Los Campanos, un aeródromo de Puerto Colombia (Atlántico).

Allí descansará para luego despegar hacia Tumaco, posteriormente a Cali e iniciar así su regreso a Bélgica por Panamá, Estados Unidos, Alaska, Rusia, China, Indonesia, India, Medio Oriente y su tierra natal.



Así como llegó, con su brazo levantado, Zara Rutherford se despide, insistiendo que volverá.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

