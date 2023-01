Verificar a quién encargan el cuidado de sus mascotas es el llamado que hacen los animalistas, tras conocer un video en el que se ve a un supuesto entrenador canino agrediendo a un perrito en el norte de Barranquilla.



(Lea también: ¡Ojo con su mascota! Banda las roba y extorsionaría a dueños en Barranquilla)



De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos sucedieron en el interior del ascensor de un conjunto residencial ubicado en la calle 75 con carrera 41D.

La cámara de seguridad del elevador registró el momento en que el cuidador de mascotas ingresa a la fuerza al animal, estrella su cuerpo contra la estructura y luego lo azota con lo que, al parecer, es un sujetador.



La grabación, con fecha del 3 de enero de 2023, muestra que el canino queda inmóvil y el individuo lo golpea en la cabeza en dos ocasiones, quedando tendido en el suelo. Tras la última agresión, lo jala para sacarlo del ascensor.

#Barranquilla | Cámara de seguridad de ascensor en conjunto residencial de Barranquilla registró el momento en que un hombre agrede a un perro. Al parecer, el señalado es cuidador de mascotas. pic.twitter.com/9GqmbVvfOK — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) January 17, 2023

Indignación en las redes sociales

El video fue difundido este lunes en las redes sociales, provocando la indignación de los dueños de mascotas y animalistas, quienes piden que el dueño se dé por enterado de esta situación.



(Además: Así fue el alza en precio de los útiles escolares en el Centro de Barranquilla)



“Qué dolor, Dios mío. Por eso he preferido mi vida de encierro y sin viajes, porque no confío dejar a mis ‘peludos’ con alguien y que me los puedan maltratar”, manifestó una ciudadana.



En efecto, las autoridades informaron que el dueño de la mascota conoció la situación y denunció el hecho, incluso, en la empresa donde trabaja el señalado para que tomen las medidas correspondientes.



BARRANQUILLA

Más noticias:

- Cancelan carnavales por la presencia de grupos armados en Balboa, Cauca

- En Cartagena, atracadores asaltaban con pistola hechiza de cuatro cañones

- Shakira vs Piqué: en duelo de piquería, músicos vallenatos les componen versos