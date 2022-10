Una tragedia vive una familia en Barranquilla, tras la muerte de una joven que entró a trabajos de parto en una clínica del norte de la ciudad. Según denuncian los seres queridos, su deceso se debe a una presunta negligencia médica.



(Lea también: Lo que se sabe del sepelio del cumpleañero muerto en balacera de Puerto Colombia)



Los hechos se registraron desde el pasado miércoles 19 de octubre, cuando Karolay Jiménez Argüelles, de 22 años, debió acudir al centro asistencial por notar complicaciones en su salud.

Karolay Jiménez Argüelles. Foto: Tomada de redes sociales

De acuerdo con la denuncia que hizo su madre, Yenni Argüelles, en sus redes sociales, la joven sufrió fiebre y mareo, y con estos síntomas ingresó al Centro Hospitalario Regional Santa Mónica (Cehosam).



Ella la acompañó hasta que entró a la entidad, sin embargo, continuaron en comunicación por vía whatsapp. Le notificaron que debía pasar el día internada, pues programaron el parto para el jueves 20 de octubre.



Efectivamente ese día dio a luz. El bebé nació con 4.000 gramos, a través de parto natural, pero el estado de salud de Jiménez Argüelles desmejoró, por lo que debió ser trasladada a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



“Tuvo un bebé macrosómico, demasiado grande, por no hacerle cesárea la pusieron a dar a luz normal y, al despegarle la placenta, le extrajeron el útero y le desgarraron todo por dentro”, expresó la señora Yenni.

La madre de la joven fallecida pide justicia

Unas 24 horas después del parto, el viernes 21 de octubre, los médicos confirmaron la muerte de Karolay Jiménez Argüelles por “muerte natural”, una noticia que ha llenado de dolor a la familia de la joven.



“Mi hija falleció por negligencia médica, ayúdenme a viralizarlo, a publicarlo, que se haga justicia. No más muerte de madres lactantes. Una madre con dolor en el alma”, expresó la denunciante.



(Además: El colapso de la vía al Mar que podría incomunicar a Barranquilla con Cartagena)



La familia de Jiménez Argüelles interpuso una denuncia ante la Fiscalía, que espera el informe de Medicina Legal sobre las causas del deceso.



El centro hospitalario señalado no se ha pronunciado hasta ahora al respecto, mientras que los seres queridos de la persona fallecida aseguran que no descansarán hasta que haya justicia.



BARRANQUILLA

