La carrera más cara de su vida. Esto es lo que pasa ahora por la mente de la joven Valeria Rojo, quien denuncia que le pagó “por error” $ 700 mil a un taxista en Barranquilla y el conductor no se los quiso devolver.



Con pantallazos, la ciudadana expuso la queja públicamente, a través de las redes sociales, en la tarde de este viernes, asegurando que se siente robada por el transportador.

“Este personaje me 'tumbó' $ 700 mil pesos y no me los quiere devolver (…) Lo llamé y se rehusó a devolverme el dinero y procedió a bloquearme”, escribió Rojo en su cuenta de Twitter.



Según las imágenes que compartió la afectada en sus redes sociales, el trabajador vinculado a la plataforma de transporte inDriver la recogió en cercanías al barrio Granadillo y la llevó a instancias de un centro comercial del norte de la ciudad.



Para habitantes en esta zona de la capital del Atlántico y usuarios de la app, por la distancia de la carrera, no pagarían más de una tarifa mínima o al menos acuerdan un valor que no supera los $ 9.000.

El pago fue por transferencia bancaria

En todo caso, la joven insiste en que fue un error de digitación al momento de hacer el pago del servicio por transferencia bancaria, cuyo soporte también publicó en su denuncia.



Asimismo, indicó que trató de ponerse en contacto con un vocero de la plataforma inDriver con el propósito de encontrar ayuda. Sin embargo, en ese momento no obtuvo respuesta desde esta herramienta.



Minutos después, esta entidad se comunicó con ella para iniciar el proceso de soporte. Mientras tanto, el teléfono del taxista señalado se va a buzón de voz.



BARRANQUILLA

