Como una mujer autónoma e independiente describe la familia a una adulta mayor que sufrió un accidente en un supermercado ubicado en la localidad Norte - Centro Histórico de Barranquilla. Hasta ese día en que la vida le cambió, según denuncian.



Su hijo, Darío Castro Díaz, cuenta que los hechos se presentaron el pasado 9 de febrero en una sede de Megatiendas del barrio Boston, a donde su madre, de 71 años, asistió para hacer el mercado de la semana.

“El día que estaba haciendo las compras, un personal de la empresa Invercomer, que es la razón social de Megatiendas, de manera negligente no colocó los avisos que advertían sobre el piso mojado”, dice el ingeniero electrónico.



En su relato, agrega que la ciudadana, de quien pidió la reserva de su identidad por seguridad, estaba seleccionando las frutas cuando resbaló y cayó al suelo, golpeándose fuertemente el cuerpo.



El hombre señala que pasaron 45 minutos para trasladar de urgencias a la afectada a un centro asistencial cercano. Pero que en ese tiempo de espera, la administración del local le puso a firmar “en condición de vulnerabilidad” un documento “que nunca supe qué decía”.

La primera atención que recibió la afectada

Si bien el accidente ocurrió a las 11:30 a. m., recuerda que a él le dieron la noticia vía telefónica dos horas después, mientras se encontraba laborando. Según le explicaron, la señora autorizó esa llamada solo cuando ya estaba en la clínica.



“El administrador que la acompañó se presentó como intermediario de Megatiendas y alcanzó a dejar unos dineros por transporte. Me dijo que no me preocupara, que se iba a encargar de reintegrarme todo lo que me gastara durante el proceso, porque era un compromiso de ellos. Yo estaba pendiente de mi mamá y no pensaba en otras cosas”, comentó Castro, de 43 años.



En el centro asistencial, la radiografía arrojó que no tenía fracturas, pero estos resultados dejaron inconforme al hombre, ya que su mamá seguía quejándose del dolor, por lo que prefirió trasladarla a otro centro médico.



Asegura que la administración de Megatiendas estuvo muy atenta a la evolución de la señora durante la primera semana, pero, al parecer, tiempo después se desentendieron, según expone Castro.



“Estaban como tratando de eximirse de responsabilidades. Hice un derecho de petición solicitando los videos del accidente y los documentos que firmó mi mamá y nunca me los mandó. Una semana antes de Carnaval, me respondieron con que iban a responder por los gastos y que, a medida que yo fuera gastando, todo lo que gastara se los pasara”, añade.

Los resultados de los nuevos exámenes médicos

La afectada espera por una cirugía. Foto: Álbum familiar

Y fue así: Castro le relacionaba no solo gastos médicos, sino medicamentos, transporte, copagos y alimentación, para un total de 1.450.000 pesos, por los cuales respondieron.



Después de repetirle los exámenes médicos, estos arrojaron trauma severo sin fractura de cadera, desgarres de consideración que le causaron hemorragias internas en las piernas y en los brazos y, adicionalmente, la resonancia mostró rotura de ligamentos en el hombro.



De acuerdo con la versión de Castro Díaz, estos resultados lo compartieron a un traumatólogo y a un internista y ambos coincidieron al considerar que la madre de familia necesitaba ser intervenida quirúrgicamente.



Además, necesitaba de medicamentos, reposo y una persona que le brindara atención, toda vez que vive sola. Solo los primeros días se quedó en casa de su hijo, pero las condiciones no hacían adecuada la permanencia de la señora en este hogar.



“Hubo un cambio de vocero de Megatiendas en el proceso, le pasé los gastos a esa persona y la verdad nunca me pagó esos gastos. A mi mamá le dieron dos incapacidades, la primera por 15 días y la segunda se la extendieron del primero al 15 de marzo, porque no tenía mejoría. Mi mamá es una persona que tiene artrosis y el asunto es que esta gente ha cogido de excusa que mi mamá tiene artrosis para indicar que todo lo que tiene fue causado por su enfermedad”, señala.

La deuda con la que quedó Darío tras quedar sin acuerdos

Darío califica de “abusivos” al personal de Megatiendas al asumir que el haber aceptado los primeros gastos sería equivalente a una indemnización. Incluso, dice que se negó a firmar un documento en el que registraban los pagos “por indemnización”.



“En estos momentos me están debiendo más de 2.500.000 pesos, porque supuestamente acepté un dinero que era la indemnización. Nunca firmé, así que no entiendo por qué salieron con ese cuento”, afirma Darío.



El hombre enfatiza que el proceso ha significado un gran desgaste para su mamá y el resto de la familia. Cuenta que ella está bajo la incertidumbre de saber si se va a someter a una cirugía o no y, por el momento, va a terapias.



Pero la preocupación para ellos radica en las posibles secuelas que le puedan quedar a la ciudadana.



“Le pido a Megatiendas que sean una empresa ética y responsable. Tienen una responsabilidad civil y fue denigrante. Voy a tomar acciones legales, inicialmente estábamos en términos conciliatorios, pero veo que ellos no tienen voluntad para conciliar. Voy a jugármela toda por la salud de mi mamá”, asegura.



Este medio intentó conocer la versión de la tienda, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. Mientras tanto, la afectada continúa con los dolores tras ese accidente que le cambió la vida.



