En Atlántico, denuncian que Air-e estaría incumpliendo con pagos por tasa de seguridad

En medio de una sesión de la Asamblea, el diputado del Atlántico Gonzalo Baute denunció, este miércoles 10 de enero, que la empresa Air-e estaría incumpliendo al departamento con el giro de recursos recaudados por la tasa de seguridad.



Hay que tener en cuenta que, además de prestar el servicio de energía eléctrica como comercializadora y distribuidora, la compañía también es el agente recaudador de dicha tasa, por estatuto departamental.

En ese contexto, el diputado expuso que el pasado 1° de noviembre de 2023 el subsecretario de rentas de la Gobernación emitió un oficio a la contralora departamental para gestionar el requerimiento “del pago inmediato” del recaudo.



El estatuto “le impide quedarse con el recurso, le impide irrespetar la normatividad vigente del recaudo de esta estampilla. Hoy el departamento del Atlántico se ve afectado en su capacidad crediticia y en el desarrollo de sus programas sociales, y en la seguridad por estos señores de Air-e”, dijo Baute.



El diputado aseguró que, en nueve ocasiones, desde enero de 2022 hasta la fecha, la firma “ha hecho omisión” en el pago que le corresponde trasladarle al Atlántico como agentes recaudadores.



Citando el artículo 470 del código penal, agrega que la empresa Air-e y su representante legal podrían ser sancionados hasta con “cárcel de 48 a 108 meses” por incumplimiento de la normatividad.

Gonzalo Baute, diputado del Atlántico.

Intereses moratorios de Air-e

“Ellos sí cobran, pero no pagan. Yo no entiendo eso. Por lo tanto, propongo citar a la contralora para ver cuáles son las gestiones frente a ese oficio del 1° de noviembre. Air-e ha desconocido que este recaudo no le pertenece, porque ellos sí están recaudando, pero no están pagándoles al departamento”, sostuvo.



Asimismo, en el marco de su proposición de un debate de control político, también hizo un llamado, pero en calidad de invitado, al vocero de Air-e para que se presente ante la Asamblea por los traslados correspondientes.



“En esa relación del oficio del subsecretario de Rentas, manifiesta que Air-e también paga intereses moratorios. 770 millones de pesos han pagado, aproximadamente”, expresó Gonzalo Baute.

