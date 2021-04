Amenazan a joven que denunció pornografía infantil en chats masivos

Un completo drama vive en Barranquilla la fotógrafa Valentina Hereira, tras denunciar públicamente a un grupo de personas que, al parecer, difunden imágenes y videos íntimos de mujeres en los canales de mensajería instantánea Telegram y WhatsApp.

El colectivo señalado de compartir, incluso material de menores de edad, es denominado como ‘Babados Killa’ y cuenta con aproximadamente 11 mil integrantes en las redes sociales.



“Es la existencia de un grupo que se llama ‘Babados Killa’, en donde se comparte contenido sexual. En este grupo se pueden encontrar pornografía comercial, contenido sexual no autorizado y contenido explícito de niños, pornografía infantil”, dijo Hereira en un video.



La mujer agregó que conoció la historia de tres víctimas y, además, halló otro tipo de contenidos en este grupo, como violencia contra la mujer, violaciones y feminicidios.



“Es alarmante la normalidad que tienen para hablar de este tipo de temas y también saber que estamos hablando de un grupo donde hay casi ¡11 mil personas! Uno de los ítems más graves de este asunto es que las víctimas se están viendo extorsionadas”, sostuvo.



Las afectadas le pidieron a Hereira difundir esta denuncia e hizo un llamado a otras posibles afectadas de dar a conocer sus casos por interno para brindarles apoyo.

Amenazas a la joven

Después de dar a conocer este hecho, la joven manifestó ser víctimas de amenazas por parte de algunos integrantes de ‘Babados Killa’, quienes manifestaron interés por atentar contra su vida.



“El grupo contestó asegurando que no se realizaban actividades denigratorias o violentas contra la mujer. 8:00 a. m. y ya están especulando acerca de empalarme y botarme al río Magdalena”, publicó.



Además de las expresiones soeces, en los pantallazos que compartió Hereira se leen frases como “Mínimo tiene rabo de paja. Tocará investigar…” y “Vamos a empalarlas y las tiramos en el Magdalena”.

pic.twitter.com/xlTfOIrPuJ — V A L L U (@girogirasol) April 24, 2021

La Oficina de la Mujer, Equidad y Género de Barranquilla rechazó esta situación y toda acción que atente contra la seguridad e integridad de las mujeres.



“Invitamos a todas las mujeres víctimas del caso en mención a que marquen nuestras líneas 3156389391 o 3107407038 para recibir orientación jurídica, psicosocial y acceso a derechos”, indicó esta dependencia del Distrito.

Rechazamos rotundamente toda acción que atente contra la seguridad e integridad de las Mujeres. Invitamos a todas las mujeres víctimas del caso en mención a que marquen nuestras líneas 3156389391 o 3107407038 para recibir orientación jurídica, psicosocial y acceso a derechos. — Oficina de la Mujer, Equidad y Género (@OficinaMujerBAQ) April 24, 2021

en el video de la denuncia, valentina afirma que hay tres tipos de contenido que difunden en este grupo: pornografía comercial, nudes de chicas y contenido de only fans y pornografía infantil. ante esa afirmación, uno de los administradores del grupo le comenta esto: https://t.co/GsWV4NPQXN pic.twitter.com/9PB1LHkm64 — timoti bechamel (@mateobruges) April 24, 2021

¿Qué dice ‘Babados Killa’?

Un administrador del grupo ‘Babados Killa’ le respondió a la fotógrafa, por medio de una publicación en las redes sociales, en la que asegura que está “muy mal informada”.



“En nuestro grupo no aceptamos y condenamos la pornografía infantil o pedofilia. Es difícil moderar un grupo de 11 mil usuarios. Algunas veces se cuela gente que envía videos no debidos. Pero en el grupo no aceptamos eso, eliminamos el video y expulsamos a la persona”, expresó.

BARRANQUILLA

