Este es el barranquillero que ganó concurso internacional de tatuajes

Plasmar su talento artístico con tinta negra y otros trazos en un lienzo lleno de vida le valió al joven Denilson Castellar el primer lugar en la categoría Realismo Grande del evento internacional Mexico Tattoo Convention.



Una vez confirmado como ganador, el barranquillero subió a la tarima con camiseta blanca, bermuda negra y unos tenis gris que le permitían desenvolverse con desparpajo natural para recibir el premio y saludar al público con los dos pulgares arriba.

“¡Colombia en la casa!”, dijo el presentador oficial de la convención realizada en Ciudad de México, lo que hizo hinchar de orgullo al tatuador, mientras descendía del escenario con la bolsa de premios y el trofeo.



“Ni yo lo creía. Cuando estaban calificando, había como 40 tatuajes de mi categoría participando y unos en color. Los jurados son tatuadores con estilo en Realismo Color y de lejos los veía y decía ‘¡Uy, qué trabajo brutal! No voy a ganar nada’. Pero quedé de primero”, recuerda Castellar, riéndose, en diálogo con EL TIEMPO.

Castellar, un tatuador del barrio Galán para el mundo

Denilson Castellar nació hace dos décadas en el barrio El Milagro, de Barranquilla. Pero fue en el sector José Antonio Galán, de la localidad Suroriente, donde creció y vive actualmente.



La primaria y el bachillerato los estudió en el colegio Villa del Carmen, del municipio de Soledad (Atlántico). Posteriormente cursó Arte en la Escuela Distrital de Artes (EDA) y ahora avanza en cuarto semestre de Artes Plásticas, de la Facultad de Bellas Artes, en la Universidad del Atlántico.



Descubrió su gusto por crear tatuajes gracias a un amigo tatuador, a quien le mostraba los dibujos. Y fue a los 13 años cuando decidió meterse de lleno, diseñando su propia máquina hechiza con un motor de un juguete de control remoto que desarmó, un tenedor, un cargador y un lapicero.



“Veía videos en Youtube para que me funcionara. Ensayaba tatuando frutas, como naranjas, guineos verdes, guineos maduros (bananos)… Todos los objetos que encontrara por ahí (risas)”, indicó el joven.

Además de los implementos para continuar su arte, Denilson también se llevó el trofeo. Foto: Denilson Castellar

Esos gustos del inquieto Castellar no eran del agrado de sus padres, quienes le destruyeron la máquina a punta de martillo. Sin embargo, insistió a los 15 años tatuando a los amigos de la familia y a los vecinos.



“Como este arte es mal visto como callejero, informal, a mis padres no les gustó. Me iba mal en la escuela, andaba pendiente de dibujar, me salía de las clases para tatuar. Poco a poco terminé el colegio, entré a la ‘U’ y les demostré que este arte sí me iba a ayudar mucho”, sostiene.



Caracterizado por su independencia y por la consecución de recursos por sus propios medios, Castellar pudo comprobarles que podía sobrevivir con esto. Tanto, que accedieron junto con los abuelos a dejarse tatuar del joven un corazón y ahora lo acompañan a las convenciones.

Especialidad de Castellar y errores en 8 convenciones

Una mariposa y un retrato fueron los primeros tatuajes de este joven estudiante, quien tarda hasta 12 horas o más tatuando a una persona, dependiendo de factores como la complejidad del tatuaje.



“Todos tienen su complejo, el juego y la técnica que se conocen se hace más fácil, pero los primeros con los que empecé fueron los más difíciles. El tatuaje ha evolucionado mucho a nivel de herramientas y tecnologías, y uno como artista es experimental, probar cosas nuevas”, dice.



Con respecto a dichas tecnologías, Castellar explica que ahora las máquinas generan poco ruido, al ser rotativas y no de bobinas. Hace unos años sacaron las inalámbricas. En su caso, usa el iPad para diseñar, tomar las imágenes, dibujar y editar sobre ellas, evitando la manualidad.



Asimismo, destaca que en la actualidad es poco el dolor que producen las agujas, teniendo en cuenta que las de antes eran confeccionadas con mostacillas, siendo sujetadas con hilo y varilla e iba directo a la máquina.

El estilo de realismo sombra quedó reflejado en este tatuaje de una gitana en la piel de la modelo. Foto: Denilson Castellar

Además, se usa una crema que funciona como anestésico en la piel, que se debe aplicar 50 minutos antes de tatuar para que cumpla con su rol durante tres horas, aproximadamente.



“Siempre me he inclinado por tatuar en sombra, es mi especialidad, usando como herramientas la máquina, tintas, mi iPad, las agujas, las cremas hidratantes, los líquidos para diluir, pero todas las pieles son distintas al momento de trabajar, unas son más flácidas, duras, secas, blandas, húmedas, todo varía y uno debe resolver”, detalla.



Con esa experiencia, en la que contabiliza un poco más de 1.000 tatuajes, ha participado en ocho convenciones a nivel nacional desde hace tres años, pero nunca ha estado cerca de ganar por culpa de errores, según cuenta.



“El tatuaje va con la anatomía del cuerpo y muchas veces no las tuve en cuenta. Tenía una zona grande y hacía un tatuaje más pequeño, sobraba espacio y eso no califica. Otras veces dejaba espacios en blanco, pequé en todos esos factores”, lamenta el hombre.

Así fue el proceso para llegar a México

Pese a los errores, que a la vez ve como un proceso de aprendizaje, Denilson Castellar conoció en una convención de Cartagena a un empresario puertorriqueño con tres tiendas de esta línea que se interesó por su trabajo.



Mantuvieron el contacto, se aliaron y conocieron la convocatoria de la tercera edición de Mexico Tattoo Convention, la cual se organiza desde 2019 en ese país. Allí participan alrededor de 300 tatuadores y este año, entre el 16 y 17 de octubre, fue Rusia como nación invitada.



Para participar, Castellar tuvo como lienzo el antebrazo de la compañera sentimental de su patrocinador. Le demandó nueve horas tatuarle una gitana con una bola de cristal y unas cartas, con el estilo Realismo Sombra. El tiempo lo distribuyó en ocho horas el primer día y una hora en la jornada siguiente.



Este diseño lo enfrentó con el tatuaje de un Chespirito y otro que tenía una pareja de payasos con globos rojos.

“Al momento de calificar, veo que el mío quedó seleccionado tras varias eliminaciones. Quedaban tres: estaba el mío y los otros dos de Realismo Color. Quedó de tercero el que pensaba que iba a quedar de primero y finalmente gané yo”, relata el artista.



La bolsa de premios que obtuvo el barranquillero trae una máquina, un set de tintas, camiseta, gorra y otros accesorios fundamentales para seguir dando a conocer ese talento artístico por el que luchó y que ahora piensa internacionalizar.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

