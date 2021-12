De a poco se va definiendo la suerte que le deparará al viejo puente Pumarejo, también conocido como Laureano Gómez, que conectaba a Barranquilla con Magdalena. Entre una demolición parcial o total, EL TIEMPO conoció que la balanza se ha inclinado por retirarlo parcialmente.



(Lea también: Tras visita del rey Felipe VI, anuncian plan para iluminar puente Pumarejo)



Así lo confirmó el Instituto Nacional de Vías (Invías) a este medio en las últimas horas, tras compartir los avances en la revisión, actualización y complementación de los estudios y diseños sobre el paso del río Magdalena.

Han establecido que con el fin de aprovechar la estructura existente del antiguo puente Pumarejo se debe hacer una demolición parcial FACEBOOK

TWITTER

Hay que recordar que esta entidad de Gobierno firmó el Contrato Interadministrativo No. 1801-2020 con la sociedad Puerta de Oro S.A.S. para realizar los estudios, mientras que la interventoría se encuentra a cargo de la Universidad Nacional de Colombia.



“Los dos contratos, que se encuentran en ejecución, han establecido que con el fin de aprovechar la estructura existente del antiguo puente Pumarejo se debe hacer una demolición parcial de este y además un refuerzo de la estructura restante”, informó el Invías.



Con esta acción, se permitiría así el paso de embarcaciones que, con mayor calado, debido a su altura, no pueden atracar en los puertos al sur del puente Pumarejo. De igual manera, aprovechar la funcionalidad de la nueva estructura, que cuenta con un gálibo de 45 metros.



“Adicionalmente, se llevan a cabo los estudios necesarios para establecer el método y el procedimiento de demolición de la estructura, lo que incluye componentes ambientales, hidráulicos, redes secas y geotecnia, entre otros”, comunicó el Instituto.



A los mencionados anteriormente, se les suman levantamientos topográficos, estudios de vulnerabilidad y reforzamiento del área de la zona de influencia a demoler, caracterización de materiales de demolición para su posible reutilización, y de igual manera se entregarán todos los presupuestos e informes requeridos.

Facebook Twitter Linkedin

Así se ve el antiguo puente desde lo más alto de la estructura que lo reemplazó a partir del año 2019. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

La fecha prevista para la finalización de los estudios

Los contratos de Consultoría e Interventoría tienen un plazo de ejecución de nueve meses contados a partir de la orden de inicio, la cual se suscribió el día 2 de marzo del presente año. Ahora, Invías indicó que “estos estudios están previstos que finalicen en marzo de 2022”.



Este medio intentó consultar al respecto al gerente de Puerta de Oro, Ricardo Vives, pero no recibió respuesta. No obstante, en marzo ya mostraba su inclinación por la opción de “demolición seleccionada” en la evaluación de unos diseños de demolición total que tiene Invías desde 2011.



“Se estima que el tiempo de ejecución de la consultoría sea de nueve meses, al final de los cuales vamos a saber no solo si la demolición es parcial o total, sino que también sabremos el diseño de demolición y su costo”, dijo el funcionario a EL TIEMPO en ese entonces.

(Le puede interesar: Indignante: de teja en teja se están robando un colegio en Barranquilla)

Los gremios económicos celebran la noticia

Facebook Twitter Linkedin

Ambos puentes han formado parte fundamental de la historia de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Esa demolición parcial es más económica y además nos da la posibilidad de explotarla comercialmente FACEBOOK

TWITTER

Referente a la demolición parcial, el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, destacó como una “gran noticia” la definición de esta opción para el puente Laureano Gómez.



“Esa demolición parcial es más económica y además nos da la posibilidad de explotarla comercialmente. Es clave que el Gobierno Nacional, una vez entregado ese estudio, abra la licitación y posteriormente se dé la demolición de la fracción que se determine”, dijo Cepeda.



Añadió que es fundamental que el Gobierno le dé celeridad al tema para dar paso a la explotación comercial del fragmento que quede en pie.



“La idea es que quede en manos de un privado y que además ese privado sea el encargado del mantenimiento de la infraestructura del fragmento restante del puente. Esto generaría un impacto positivo para las comunidades aledañas”, manifestó.

Finalmente, Cepeda Tarud recordó que el objetivo de la construcción del nuevo puente Pumarejo es precisamente que pueda haber un desarrollo portuario aguas arriba, ya con la demolición de la fracción del antiguo puente.



En ese sentido, ciudadanos, usuarios del paso y el sector económico esperan que en el primer trimestre del próximo año se obtengan los resultados de los estudios para pasar a la contratación y demolición de la vieja estructura.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más contenidos de Colombia:

- Apertura de Rumichaca cuenta con dispositivo para evitar congestiones

- Estas son cinco grandes obras de Colombia que deben estar listas en el 2022

- Polémico viaje de William Dau a Egipto sin permiso del concejo de Cartagena