Así respondió Alcaldía a queja de gremio de edificios en Barranquilla

La Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público se refirió este viernes a la queja que los copropietarios de conjuntos residenciales de Barranquilla emitieron, a través de la Corporación Lonja de Administración de Propiedad Horizontal, seccional Atlántico.

(Lea también: Paciente clama por máquina que lo salve de secuelas del covid-19)

De acuerdo con la presidenta del gremio, el proceso de registro y certificación del representante legal o administrador en cada uno de estas edificaciones se está “demorando de uno a seis meses”.



“Se genera un conflicto de convivencia, porque dicen (los copropietarios): ‘es que tú no eres el administrador hasta que no estés registrado. Como no eres el administrador, voy a seguir haciendo fiestas y parrandas aquí’, en plena pandemia”, dijo en EL TIEMPO.



Pues bien, esta dependencia de la Alcaldía de Barranquilla respondió con siete puntos en los que aclaró el proceso que lleva a cabo para tramitar las solicitudes de registro y certificación de los administradores en propiedad horizontal.



“Las inscripciones que se realizan ante este despacho dependen de la presentación de la escritura registrada de constitución del régimen de propiedad horizontal y los documentos que acrediten los distintos nombramientos y aceptaciones de quienes ejerzan la representación legal y del revisor fiscal”, indicó la Secretaría.

Realiza una verificación de los requisitos que exige la ley respecto de las Actas de Asamblea FACEBOOK

TWITTER

Agregó que, a la solicitud de inscripción de representante legal por ejemplo, deben allegarse el formato de inscripción firmado por el administrador, la copia del acta de asamblea o de Consejo en la cual figure el nombramiento y la copia de la cédula.



La Secretaría de Control Urbano y Espacio Público sostuvo que estos procesos implican la revisión de los documentos recibidos en la oficina. Además, incluye la expedición de certificados de la veracidad de esos documentos, según la ley 675 de 2001.



“En virtud del cumplimiento de la obligación y responsabilidad que asume este despacho (…), realiza una verificación de los requisitos que exige la ley respecto de las Actas de Asamblea y/o de Consejo de Administración”, manifestó.



En otros dos puntos, esta dependencia indicó que procura el cumplimiento de los términos legales respecto a las respuestas de las solicitudes y que, en orden de dar celeridad al proceso, los funcionarios “se encargan de comunicarse directamente con el solicitante”.

(Le puede interesar: Se registran 74 fallecidos por covid-19 en Barranquilla y Atlántico)

“Es preciso poner de presente que, a pesar de los esfuerzos de este despacho por imprimirle celeridad a los procedimiento desempeñados, en algunos casos, se presenta falta de respuesta por parte de los interesados”, comunicó.



Adicionalmente, de acuerdo con la versión de esta Secretaría, suele presentarse que al recibo de la solicitud de inscripción, le siguen peticiones por parte de copropietarios inconformes. La más común es la pretensión de impugnación de las actas ante este despacho.



Por lo anterior, considera que “ha venido desempeñando la labor encomendada acorde con el cumplimiento de los términos legales que para dichos efectos dispone”.



Por último, añadió: “El secretario se encuentra presto a generar mesas de trabajo para mejorar los tiempos, se generará un plan de contingencia para evacuar si hay algo represado, y hemos expedido una circular en la cual se establece y conmina a los funcionarios a que en términos de ley se cumplan con los requerimientos.

BARRANQUILLA

Más contenidos de Colombia:

- Lanzan SOS por muertes a causa de covid-19 en comunidad indígena wayú

- Video: escandalosa fiesta de concejal con 'strippers' en pandemia

- Estas son las capitales que entran en confinamiento este fin de semana