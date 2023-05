Tras la decisión anunciada por el laudo arbitral que sugirió a la ANI y al Grupo Aeroportuario del Caribe liquidar el contrato de concesión del aeropuerto Ernesto Cortissoz, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, pidió priorizar las obras que restan.



(Lea también: Tribunal recomienda liquidar contrato de concesión del aeropuerto Ernesto Cortissoz)



“Tenemos que pedirle a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Gobierno Nacional que durante esta etapa de liquidación disponga de algún mecanismo contractual para que puedan terminar la obra”, dijo el mandatario.

Las declaraciones del alcalde Pumarejo sobre la terminal aérea las dio en una rueda de prensa convocada este miércoles, un día después de que el Tribunal, además, negara una indemnización que exigía el operador en la demanda.



En ese sentido, el alcalde Pumarejo sugirió que sean los mismos contratistas o que se contrate a un tercero para que se ejecuten las obras que están pendientes en el aeropuerto ubicado en el área metropolitana.



“Pero lo que no podemos permitir es que pase otro año de interinidad en donde quedó a medio construir y faltándole menos de 15 mil millones para terminar la primera etapa. El Atlántico no se merece esto”, agregó.



Jaime Pumarejo señaló que no se puede permitir que las obras se paralicen una vez más mientras se supera el proceso de liquidación. Por el contrario, pidió que se agilice lo correspondiente para culminar la zona de llegada de pasajeros en las salas nacional e internacional.

Los equipos que podrían dañarse

Asimismo, advirtió de un posible detrimento patrimonial que se podría configurar a futuro en caso de no usarse unos equipos adquiridos para la continuidad de los trabajos en el aeropuerto internacional.



(Además: Comunidad mantiene protesta tras nuevo plazo de suspensión de cobro en Papiros)



“Contamos aún con equipos en bodega que pueden dañarse por la no utilización de llegarse a suspender las obras de modernización por determinado tiempo”, cerró el mandatario del Distrito.



Una vez conocida la determinación del laudo arbitral, el Grupo Aeroportuario del Caribe se refirió al futuro de la terminal en medio de este proceso que se aproxima.



“El Concesionario manifiesta su compromiso absoluto de mantener el Aeropuerto Ernesto Cortissoz plenamente operativo y en servicio para sus usuarios mientras se surten los efectos del laudo proferido por el Tribunal Arbitral”, indicó el operador.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla