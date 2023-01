El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, pidió este viernes “no adelantarnos” al anuncio del presidente Gustavo Petro de asumir la regulación de los servicios públicos domiciliarios del país.



“El Presidente hizo un anuncio de una intención o una voluntad. Todavía no ha explicado cómo se va a desarrollar eso y a qué se refirió. Así que tengamos un poco de paciencia y esperemos a que él anuncie con mayor claridad qué pretende hacer”, dijo el mandatario del Distrito.

Agregó que, tras conocer con mayor detalle esa idea, pasará a analizar con más profundidad el tema, ya que considera que no es el momento de decidir si es acertado o no.



“Lo que necesitamos son respuestas para un servicio que resulta muy costoso y del cual el resto del país se ha lavado las manos. Estamos pagando errores que no nacieron y no se hicieron en el Caribe. Necesitamos que bajen las tarifas en el Caribe”, expresó Pumarejo.

Jaime Pumarejo pidió la devolución de empresas

Asimismo, el alcalde pidió la devolución de empresas como Corelca, Urrá y Transelca para construir “el desarrollo y futuro energético justo, equitativo y competitivo” de esta región colombiana.



“Por ahora, es un anuncio, una indicación de una voluntad. Cuando tengamos el desarrollo, podremos decidir si esto tendrá un certero peso en reducir las tarifas. Vemos que el Gobierno está intentando buscar la manera de reducir las tarifas. Siempre y cuando lo haga dentro del marco legal y beneficie al Caribe colombiano, bienvenido sea”, cerró.



Hay que recordar que el alcalde Jaime Pumarejo se reunió el pasado 18 de enero con congresistas del Atlántico para crear nuevas propuestas con el fin de bajar los cobros en las facturas de energía eléctrica.



Las propuestas de la Alcaldía y congresistas del Atlántico

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo (centro) y congresistas tras reunión por tarifas de energía. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Entre ellas, surgió la idea de crear un fondo temporal de hasta 8 billones de pesos durante los próximos 4 o 5 años que nutra el componente de pérdidas o las inversiones pendientes a reducir esas pérdidas.



A esta propuesta se suman el fortalecimiento de los fondos que reducen la subnormalidad eléctrica en todo el territorio nacional, y la recuperación para el Caribe de activos estratégicos como lo son Gecelca, Transelca y la hidroeléctrica Urrá.



Dichas propuestas planean presentarlas al presidente de la República en una reunión que le solicitarán para contar así con su participación activa en una solución.



