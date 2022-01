Como “desacertadas” calificó la dirigencia local las declaraciones que dio el presidente de la República, Iván Duque, sobre los avances en las obras de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz, de Barranquilla.



De acuerdo con el mandatario, su gobierno encontró en 2018 unas obras paralizadas y con errores, y ahora gran parte de esos trabajos están funcionando. Además indicó que, antes de una década, se debe pensar en una nueva terminal aérea.

“Hoy, la obra prácticamente está en un 98 por ciento de avance. Eso nos permite decir que sí hay una terminal, que está prestando la mayor parte de sus servicios”, dijo el presidente Duque al portal Zona Cero.



Es decir que, según el jefe de Estado, al aeropuerto le resta un 2 por ciento que corresponde a los compromisos de los contratistas del Grupo Aeroportuario del Caribe en el ámbito financiero. Esto generó rechazo desde el Concejo Distrital hasta la Asamblea del Atlántico.



“Sale el presidente de la República a decir que solamente falta un 2 por ciento. ¿Eso es lo que nos merecemos los atlanticenses? Mi desconcierto total ante las afirmaciones del presidente. No sé por dónde lo pasearon”, dijo la diputada Lourdes López a EL TIEMPO.

La lista de pendientes que manejan en Asamblea

La terminal aérea tiene obras pendientes en la zona de equipajes. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Dicho desconcierto se debe a que ella misma presentó ante la Asamblea del departamento hace un mes evidencias de obras que considera están mal ejecutadas y otras que ni siquiera se han llevado a cabo.



“Lo primero que uno tiene que mirar dentro del pliego de condiciones es que la persona sea experta en la contratación de aeropuerto lado aire y lado tierra. Eso comenzó mal, donde se lo ganó un consorcio que efectivamente no tenía ni idea de lo que era un aeropuerto, sino que era experto en carreteras”, cuestionó López.



Agregó que hoy el aeropuerto tiene un tanque de almacenamiento de 200 metros cúbicos, se construyó otro de 800 metros cúbicos para poder darles funcionamiento a los equipos de aire acondicionado que se tenían que comprar dentro del contrato, “el contrato lo reza”.



Sin embargo, asegura que no está en funcionamiento, así como tampoco está en funcionamiento el sistema contra incendios, mientras que los equipos del aire acondicionado no funcionan y, en el lado internacional, al techo le falta impermeabilización.



“Hemos demostrado que cuando hay dos vuelos internacionales, es insuficiente; hemos demostrado que cuando uno sale a un vuelo nacional tiene que bajar unas escaleras muy empinadas con maletas de 10 kilos, para poder recoger su equipaje. Se han demostrado tantas cosas”, expresó la diputada.

Sobre un nuevo aeropuerto para Barranquilla

Ante esta lista de pendientes, López recordó que la ANI se pronunció reconociendo la viabilidad de una posible caducidad del contrato, también contemplaba hacer efectiva las pólizas de garantías y anunció la investigación sobre la interventoría.



“Es absurdo que acabamos de gastarnos 610.000 millones de pesos y sale el presidente diciendo que Barranquilla va a necesitar en 10 años un nuevo aeropuerto, en detrimento de la ciudad de Barranquilla y del departamento”, sostuvo la diputada.



Por último, invitó a la Alcaldía del Distrito y a la Gobernación del Atlántico que se pronuncien con mucho eco en los gremios, para que se saquen los recursos necesarios por parte del gobierno nacional o dé por terminado el contrato de esta concesión.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

