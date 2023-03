Cautivos por el miedo se encuentran los comerciantes de Barranquilla, luego de que se conocieran las amenazas que lanzó el cabecilla de los 'Rastrojos Costeños', Ober Martínez, alias Negro Ober, contra policías, fiscales y contra ellos.



La mayoría ha preferido guardar silencio por temor a represalias, mientras que otros hablan, pero bajo total anonimato ante lo vulnerables que dicen sentirse frente a las más recientes intimidaciones.

No es la primera vez que el hombre lanza amenazas a los comerciantes de esta ciudad y el área metropolitana, aunque esté en una cárcel. De hecho, lo trasladaron al centro de reclusión del municipio de Girón (Santander) para un “mayor control”.



“Lo que está quieto se deja quieto, si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con la gente inocente y van a ser los comerciantes, los comerciantes me la van a pagar todito, se mueren, se mueren, ahí es donde van a llorar ustedes”, se le escucha decir en un video que se difundió el sábado por las redes sociales.



Hay que recordar que, por su accionar, el ‘Negro Ober’ ha pasado por siete cárceles del país y en todas ha encontrado la manera de burlar a las autoridades. Esta vez lo hizo tras la captura de su compañera sentimental, Julieth Vanessa Martínez Cantillo.



Las autoridades la señalan, presuntamente, de cobrar las extorsiones luego de que el 'Negro Ober' presionara a las víctimas y las intimidara con atentados, al parecer, ordenados desde prisión.

En un video, alias Negro Óber habla de la captura de su esposa. Foto: Captura de video

‘Me dieron seis horas’: el angustiante relato de un comerciante

No me atrevo a hablar mucho del tema, por prudencia, está la cosa muy caliente. FACEBOOK

Producto de estas intimidaciones, que no serían exclusivas de esta banda, sino de otras como 'los Costeños', más de 100 establecimientos de comercio se han visto obligados a cerrar en los barrios. El último negocio que cerró fue una tienda, la semana pasada, en Chiquinquirá.



“No me atrevo a hablar mucho del tema, por prudencia; está la cosa muy caliente. Yo también he sido afectado”, le dijo este lunes un vendedor informal a EL TIEMPO, quien prefirió no revelar su identidad.



Aseguró que tiene miedo y esa sensación se ha incrementado en la última semana, cuando lo llamaron dos veces.



“Me dieron seis horas para que me fuera de la ciudad”, expresó el ciudadano, quien no ha terminado de superar la crisis económica que le dejó la pandemia y ahora enfrenta el flagelo de la extorsión.



Las cifras oficiales indican que este delito creció el 150 por ciento en 2022 (392 casos), comparándolo con 2021, cuando las autoridades contabilizaron 157 casos. Es decir, hubo 235 extorsiones más.

Las medidas anunciadas por la Policía de Barranquilla

Policía realiza operativos masivos en diferentes barrios de la ciudad. Foto: Captura de video

Tenemos más de 47 delincuentes capturados en lo que va del año por el delito de extorsión. FACEBOOK

Por lo anterior, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Jorge Urquijo, anunció este domingo haber desplegado 5.000 hombres y mujeres en “alerta máxima” por la ciudad y el área metropolitana.



“El día de ayer (sábado) se desplegaron importantes actuaciones operativas en el área metropolitana, a través de un despliegue que se hace con puestos de control, patrullajes encubiertos y también un sistema de vigilancia aérea a través de seis drones y el patrullaje aéreo por parte de la plataforma Halcón”, indicó el alto oficial.



El comandante aseguró que van a continuar estas actividades operativas, haciendo presencia en el área metropolitana, articulado con autoridades administrativas, por medio de requisas y puestos de control en buses y vías.



“Tenemos más de 47 delincuentes capturados en lo que va del año por el delito de extorsión, que es una actividad muy importante para lograr desarticular la capacidad de finanzas de estos delincuentes que se encuentran privados de la libertad y que de manera osada envían amenazas a través de las redes sociales”, concluyó el general.



Sin embargo, las extorsiones en Barranquilla van en aumento, de acuerdo con los registros, por lo que los comerciantes prefieren que el silencio hable por ellos.



