Una explosión social es lo que se estaría cocinando en Barranquilla, y gran parte del Caribe colombiano, de no tomarse los correctivos al incremento del servicio de energía en esta capital.



Son varios los factores que se suman a este malestar generalizado, que afecta por igual a amas de casa, empresarios, industriales o pequeños comerciantes, quienes en algunos casos ya están amenazando con no pagar las facturas, salir a las calles a protestar o llevarse sus inversiones a otras ciudades.

🧾💡#TarifasJustasParaElCaribe ¿Qué es lo qué pasa?



⚡️📈 Si te has visto afectado por el incremento de tu factura, pero no entiendes el motivo, mira este video y conoce lo que sucede alrededor de esta situación y la gestión que realiza el Distrito para darle una solución. 🤝 pic.twitter.com/jOLomLVyRL — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) September 5, 2022

Para el alcalde Jaime Pumarejo el incremento de la energía eléctrica resta empleos y ahorca hogares. “La ‘reforma tributaria’ del Caribe ya llegó y la estamos sufriendo hace meses. Urge debatir las soluciones que propusimos alcaldes de la región”, expresó en su cuenta de Twitter.



El último informe del Dane sobre los Índices de Precios al Consumidor (IPC) reveló que en Barranquilla el incremento del servicio de energía fue del 44,42 %;, lo que dejó a la capital del Atlántico posicionada como la ciudad más costosa del país, durante el mes de agosto.

Como ya lo hemos dicho, el Caribe está pagando la reforma tributaria anticipada. No puede ser posible que por las altas tarifas de energía cueste más producir un pan en la Costa que en el resto del país. pic.twitter.com/OIekgJnS08 — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) September 1, 2022

El coordinador para el Caribe de la Liga Nacional de Servicios Públicos, Norman Alarcón, advierte que las tarifas son insostenibles, situación que está afectando tanto a los estratos uno como al seis, comerciantes, e industriales, “todo el mundo está reventado, si esto no se corrige va a ver una explosión social”.

Empresarios realizarán ampliaciones otras ciudades



Las altas tarifas de energía están tan disparadas Barranquilla que en empresarios como Ricardo Gerlein, ya anunció que debido al alto consto del servicio tiene pensado en realizar la ampliación de su empresa en otra ciudad donde la luz sea más barata.



Gerleín contó que de 160 millones de pesos mensuales pasó a pagar 560 millones de pesos en energía, señalando que en el recibo le aparecen cargos adicionales como el de robo de energía, es decir que le toca pagar por la energía que se roban en otros sectores de Barranquilla.

Es un descarado atraco el alza de la electricidad en Colombia de 2021 a 2022, en la costa #EsMuyCaro:



Santa Marta 49,9%,

Riohacha 47,1%,

B/quilla 44,4%,

Sincelejo 40,7%,

V/dupar 40,4% y

Montería 40,4%.

Colombia promedio 25.9%



Pdte Petro ordenó investigar estas anómalas alzas. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 6, 2022

Otro que pegó el grito en el cielo y que por el costo de la energía no está dispuesto a invertir un peso en la ampliación de la infraestructura de su negocio en Barranquilla es el empresario Joseph Daccarett, quien aseguró que solo por el concepto de energía robada su empresa pasó de pagar 57 millones de pesos a 90 millones de pesos por el mismo concepto.

Se calienta el orden público

La situación ha provocado airadas reacciones de los costeños en varias partes como la quema de una camioneta de la empresa Afinia en Puerto Libertador (Córdoba), la destrucción de una oficina de Air-e en Riohacha y marchas.

La quema de una camioneta de Afinia se registro este lunes en el municipio de Puerto Libertador, departamento de Córdoba. Foto: Tomada de las redes sociales

A lo que se ataques a golpes o amenazas con armas a los operarios de estas compañías que deben llegar con la Policía para realizar cualquier trabajo en las redes eléctricas.



Y no faltan los tropeles que a diario se reportan en las oficinas de estas entidades por parte de usuarios que no encuentran respuesta a sus reclamos.



El alcalde de Barranquilla ya advirtió que si el Gobierno Nacional no atiende esta situación la costa entera se movilizará en una gran jornada de protesta.



Mientras que la vocera de los comerciantes del Centro de Barranquilla, Dina Luz Pardo, asegura que la situación es tan grave que ya no pueden seguir pagando facturas así.

