La empresa de energía Air-e realizará este martes trabajos de mantenimiento que comprenden poda de árboles, cambio de redes eléctricas y de otros elementos en el corredor industrial de la Vía 40, para garantizar la normal prestación del servicio en la Batalla de Flores y otros desfiles del Carnaval de Barranquilla.



Los trabajos implicarán la suspensión del servicio de energía en varios sectores de esta capital.

Air-e informó que el equipo de técnico laborará de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde en la Vía 40 entre calles 79B y 80, calle 79B con carrera 75, calle 80 con carrera 78C; y de la calle 79B a la calle 80 entre carreras 78C y 79, en el barrio El Castillo.



En otros sectores se presentarán breves suspensiones de energía: Circuito San Salvador, de 7:00 a.m. a 7:35 a.m. y de 5:25 p.m. a 6:00 p.m.: San Salvador, Vía 40 entre calles 79B y 80, calle 79B con carrera 75, calle 80 con carrera 78C (El Castillo).



Circuito Vía 40, de 7:00 a.m. a 7:45 a.m. y de 5:25 p.m. a 6:00 p.m.: calle 77B entre carreras 71 y Vía 40; calle 79 de la carrera 70 a la Vía 40; de la calle 79B a la calle 80 entre carreras 78C y Vía 40, Vía 40 entre calles 78 y 85 (Siape, El Castillo y Bello Horizonte).

Interrupciones en otros sectores

En la Ciudadela 20 de Julio se realizarán trabajos de mejoras de 7:00 de la mañana a 4:30 de la tarde de la calle 45 a la calle 49B entre carreras 2 y 3; y de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en la carrera 6C sur con calle 46A.



Otras adecuaciones de red eléctrica se realizarán: de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde en la carrera 59 con calle 68, en El Prado; de 8:00 de la mañana a 11:30 de la mañana en la carrera 8D con calle 52D, en Kennedy; y de 1:00 de la tarde a 6:00 de la tarde en la calle 61 con carrera 9K, en El Bosque.

En el área metropolitana

En Soledad la empresa Air-e tendrá labores para la sustitución de elementos de red que comprenderán los horarios y sectores: de 7:40 de la mañana a 5:40 de la tarde: de la calle 37 a la calle 43A entre carreras 7A y 10A y carrera 10A con calle 39, en Villa Adela; y de 7:40 de la mañana a 8:10 de la mañana y de 5:10 de la tarde a 5:40 de la tarde: Linda María, Manuela Beltrán, Villa Adela I, Villa Adela II, Renacer y 3 de Noviembre.



Se cambiará poste y red de 8:50 de la mañana a 6:00 de la tarde en sectores aledaños a la vía Santo Tomás – Polonuevo; y de 8:45 de la mañana a 6:00 de la tarde en la calle 7 con carrera 5, en el barrio La Florida, en Santo Tomás.

