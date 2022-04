Ante la preocupación por el déficit de más de 150 mil programadores que registró el MinTic a nivel nacional en 2021, la academia Make it Real abrió ‘TOP’, un programa que forma como full stack web developer en JavaScript.



(Lea también: Martín Elías y 5 años que bastaron para ‘conocer la verdad’ de su muerte)



Por lo anterior, lanzó una convocatoria para Barranquilla y el Atlántico, que inició el 5 de abril y terminará el 20 de mayo con cupos para más de 300 ciudadanos, quienes podrán aplicar en la página web www.makeitreal.camp/top.

Según comunicó la institución, el programa refuerza habilidades blandas e inglés y lleva a los estudiantes a trabajar en empresas como Globant, LeanTeach, Perficient, Siigo, Habi, Masiv, La Haus, entre otras.



Los candidatos deberán completar una serie de entrevistas técnicas y personales para identificar sus aptitudes sin importar sus estudios previos, pero con una lógica en programación.



No obstante, luego de ser seleccionados y terminar el programa, esta organización les ayuda a encontrar trabajo en el sector de tecnología en máximo seis meses en startups y empresas innovadoras que están en la región como Full stack labs, Liquitech, Mangus, Apparta, Koombea, Nativapps, Sagicc, Double fox games, Cobru o Blumer.



De acuerdo con Germán Escobar, fundador y actual CEO de Make It Real, la idea de este programa es que las personas mejoren sus ‘skills’ en programación y puedan cambiar de carrera si así lo desean.

Los procesos de formación

Nuestros programas son muy personalizados y prácticos. Uno no aprende a programar viendo videos FACEBOOK

TWITTER

Por esa razón, dentro del programa “ofrecemos dos opciones, una de tiempo completo durante 12 semanas y otra de tiempo parcial en 24 semanas, para quienes trabajan o estudian”.



“Nuestros programas son muy personalizados y prácticos. Uno no aprende a programar viendo videos, uno aprende escribiendo código. Pero también es importante tener el apoyo de una persona con experiencia que lo guíe y le solucione las dudas que vayan surgiendo”, resaltó Escobar.



(Le puede interesar: El impactante accidente vial que dejó herido a un taxista en Barranquilla)



Agregó que el valor agregado de Make it Real es tener metodología de enseñanza no tradicionales que se basan en aprender como si se estuviera trabajando en un proyecto de desarrollo.



Entre sus mentores, se destacan nombres como el de Cristian Moreno, JavaScript Developer y co-organizador y speaker del Meetup MedellínJS; Shymmy García, Senior Developer y Teach Lead en Globant, María Giraldo, Senior React Developer en Tributi, o Carlos Goyeneche, Senior Software Enginner en Discover Inc.



BARRANQUILLA

Más contenidos de Colombia:

- Lavar vehículos y otros hábitos, prohibidos en Santa Marta por la sequía

- Los planes turísticos para disfrutar de esta Semana Santa en Riohacha

- Semana Santa 2022: Cinco costumbres populares de no creer en Colombia