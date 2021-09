Abren convocatorias para incorporación a la Armada en Barranquilla

El próximo 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, la Armada de Colombia realizará incorporación para prestar el servicio militar en las instalaciones del Distrito de Incorporación Naval de Barranquilla.



(Lea también: Siguen los ‘viajes de terror’ en Barranquilla: reportan atraco masivo a bus)

Este está ubicado en la calle 49 No. 66-56, del barrio Modelo, en el norte de la capital del Atlántico, y va dirigido para los jóvenes colombianos entre las edades de 18 a 23 años 11 meses, bachilleres o con grado de escolaridad hasta quinto de primaria.



“Es una gran oportunidad para vivir grandes experiencias, prepararse para un mejor futuro y definir su situación militar con el país”, de esta manera invitó la teniente de Fragata, Karen Mancera, comandante del distrito de Incorporación Naval de Barranquilla, a los interesados.

Requisitos

Entre los requisitos para aplicar a la convocatoria, están: ser colombiano de nacimiento, ser soltero, no vivir en unión libre, no tener hijos, no ser hijo único (al ser hijo único, deberá traer un documento de autorización por parte de su acudiente).



Asimismo, no haber definido su situación militar, no ser desmovilizado acreditado por la Agencia Colombiana para la Reintegración, no pertenecer a cabildos indígenas certificados por el Ministerio del Interior.

(Le puede interesar: La polémica foto del senador Efraín Cepeda con mototaxistas en Barranquilla)

Adicionalmente, no ser víctima del conflicto armado, tener aprobado mínimo quinto año de primaria (para infante de Marina regular), tener aprobado undécimo (para Infante de Marina bachiller) y no ser ciudadano objetor de conciencia, según comunicó.



Los que logren ser incorporados verán beneficios como una bonificación mensual del 30 por ciento del salario mínimo legal vigente (SMLV) durante todo el tiempo del servicio militar.



Además, un SMLV para traje civil formal al momento de licenciamiento por término del servicio militar.



BARRANQUILLA

Más contenidos de Colombia:

- Lo difícil de vivir en Cumaribo, el municipio más grande de Colombia

- Saquearon camión que se volcó en Tasajera, Magdalena

- Video: pelea a golpes entre una policía y una extranjera en Cartagena