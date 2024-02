Controversia por polarizados en vehículos: voces de rechazo ante inicio de controles

Posiciones encontradas ha generado el uso de vidrios polarizados en los vehículos en Barranquilla.



Mientras que unos defienden su necesidad por motivos de seguridad y privacidad, y miran su imposición como una carga económica adicional para los ciudadanos; las autoridades intentan poner en marcha una resolución del Ministerio de Transporte que data de 2003.

El concejal Juan Camilo Fuentes ha sido uno de los críticos más destacados de esta iniciativa, calificándola como un "despropósito".



Según Fuentes, la persecución contra los vehículos con polarizados no aborda las verdaderas causas de inseguridad en la ciudad. "Están buscando la fiebre en las sábanas", expresó, añadiendo que los polarizados no son un lujo sino una necesidad en Barranquilla.



La Seccional de Tránsito y Transportes de la Metropolitana de Barranquilla informó que el costo del permiso para la primera vez asciende a 866.666 pesos, mientras que la renovación tiene un valor de 649.999 pesos. Los interesados deben realizar la solicitud en el comando de la institución en la capital del Atlántico.



Por su parte, el concejal Juan David Abisambra señaló que imponer costosos permisos para circular con vidrios polarizados afectará económicamente a miles de familias. Además, cuestionó la tardanza en la aplicación de esta medida, considerando que la normativa tiene más de dos décadas.



El analista en movilidad y seguridad vial, Isidro Ruíz, también ha intervenido en el debate, argumentando que los polarizados ofrecen protección contra el impacto del sol en la salud de las personas y no representan un gran riesgo para la seguridad vial.



Ruíz hizo hincapié en la necesidad de considerar las condiciones climáticas de Barranquilla, donde el alto nivel de temperatura hace que el aire acondicionado en los vehículos sea insuficiente, siendo los polarizados una ayuda para mantener la eficiencia del mismo.

