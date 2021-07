El contrato del dragado en zona portuaria de Barranquilla será directo

La contratación para los trabajos de dragado que se necesitan en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla se hará de forma directa, debido a la urgencia que se vive en estos momentos por los altos niveles de sedimentación en el canal navegable del río Magdalena y Bocas de Ceniza.



En estos momentos se reporta un calado de 7,5 metros de profundidad, lo que mantienen con restricciones la entrada y salida de embarcaciones.

(También: La Contraloría reporta deficiencias en contratación de la Triple A)

La Corporación Autónoma Regional del río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), informó que a través de Findeter se han adelantado tres convocatorias para dragar el acceso al puerto de Barranquilla, de las cuales las dos primeras se declararon desiertas y en la tercera se presentó un oferente que no llenó los requisitos establecidos.



(No deje de leer: Un año después, Tasajera no deja de llorar a las víctimas del incendio)



A fecha de hoy se han recibido cuatro ofertas que se analizan, teniendo en cuenta criterios de optimización de costos y tiempos de arribo a Barranquilla.



“Es preciso anotar que debido a las condiciones de la cuña salina y a los actuales caudales, se evidencia una dinámica muy compleja en la desembocadura del río, disparando los márgenes de impredictibilidad”, señala en un comunicado Cormagdalena.



Durante este año, más de 19 mil millones de pesos ha invertido el Gobierno Nacional en las labores de dragado en la Zona Portuaria de Barranquilla.(También le puede interesar: Pareja exhibicionista tuvo sexo en balcón del Centro de Cartagena)​

BARRANQUILLA