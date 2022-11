La aparición de panfletos amenazantes a tenderos de barrios del sur de Barranquilla volvió a generar zozobra entre los pequeños comerciantes, quienes vienen siendo blanco de bandas criminales que les exigen el pago de extorsiones para no atentar contra sus familias y negocios.



En esta ocasión los panfletos circularon por los barrios San José, La Victoria, Simón Bolívar, Costa Hermosa, Olaya, San Felipe, Los Andes, Chiquinquirá, entre otros.

Los panfletos son tirados por hombres que se movilizan en motos y que se hacen pasar como miembros de la banda criminal 'Los Costeños'.



“Tienen dos horas para ponerse en contacto, si no usted, su familia y trabajadores lo mataremos. Serán declarados objetivo militar de los costeños. Los invitamos a que haga su aporte a la causa. No queremos padrinos ni que llame a la policía, si no paga los mataremos”, señala el panfleto que circula por estas calles y negocios.



Al final del panfleto hay un número de Whatsapp en el que aparece el nombre de un supuesto comandante Hernández, la persona con la que deben comunicarse.

Van 100 tiendas cerradas en Barranquilla por extorsiones

Sobre esta nueva amenaza Undeco, organización que reúne a unos 6.000 pequeños comerciantes del área metropolitana de Barranquilla, recordó que en lo que va corrido de este año no menos de 100 tiendas han cerrado en los barrios, justamente, por ser víctimas de extorsión.



Según Undeco, solo en el barrio Chiquinquira seis tiendas bajaron la estera ante el acoso de estas bandas criminales.



Sobre el tema la Policía Metropolitana de Barranquilla no se ha pronunciado y solo se conoció que están verificando en el terreno la veracidad de estos panfletos.

BARRANQUILLA