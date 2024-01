ANI recibe dos propuestas de la comunidad para dar solución al  peaje Papiros

Este martes, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aceptó evaluar dos propuestas de solución relacionadas con el funcionamiento del peaje Papiros, estructura construida sobre la Vía al Mar, entre Barranquilla y Puerto Colombia, y el cual ha sido centro de polémica en los últimos años.



A través del vocero de los transportadores y los colegios del Comité No al peaje Papiros, Eduardo Munarriz, se planteó en la décima mesa técnica realizada como primera opción que las categorías 1 y 2 de vehículos queden exentas de la tarifa; mientras que las 3, 4, 5, 6 y 7 sean cobijadas por montos diferenciales.

El gobernador Eduardo Verano pidió incluir el componente de tecnología en la red de peajes no solo en el departamento, sino en el resto del país. Foto: Cortesía Gobernación del Atlántico

Mientras que la opción dos propone que la actual caseta desaparezca definitivamente y que las tarifas del peaje de Puerto Colombia sea equiparadas con las del peaje de Marahuaco, ubicado cerca de Cartagena, teniendo en cuenta que hacen parte del corredor vial cuya concesión está a cargo de Autopistas del Caribe – Ruta Caribe II.



Una de las voceras del grupo de la Agencia que fue comisionado desde Bogotá por Carolina Barbanti, vicepresidenta de Gestión Contractual, Catalina Martínez, gerente de Proyectos en la Agencia, aseguró que las iniciativas puestas a consideración van a ser sometidas a evaluación financiera y social; no obstante, hizo énfasis en que todo debe ajustarse a las normas contractuales suscritas en el marco de la concesión, puesto que lo que no pagan los usuarios de la vía lo está asumiendo el Estado a manera compensación.



Los resultados se darían a conocer el próximo 31 de enero, durante la mesa técnica de trabajo número 11, a las 8:30 de la mañana en el piso 12 de la Gobernación del Atlántico; días previos habrá reuniones virtuales entre miembros del Comité y de la ANI para evaluar sobre todo el aspecto financiero en los que hay algunas coincidencias.



En unas cifras mostradas por la Agencia se explicó que Papiros representa el 4,3 % del recaudo de los peajes que tienen autorizados para la Ruta Caribe II, el concesionario en el Atlántico, como son Galapa, el 6,79 %, Juan Mina, 10,58 %, Puerto Colombia, 47,26 % y Marahuaco, 31,04 %.

Seguimos construyendo puentes de entendimiento entre la comunidad de Puerto Colombia, integrantes del Comité No Más Peaje Papiros, la @ANI_Colombia y nuestros diputados para buscar una solución definitiva a la problemática que origina el cobro del paso vehicular. pic.twitter.com/kJRXXIvJSM — Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) January 23, 2024

En la fecha establecida seguirán actuando como testigos y líderes de la Secretaría Técnica, la Procuraduría Regional y la Defensoría del Pueblo que desde hace cerca un año han venido acompañando al Comité No al peaje Papiros en la búsqueda de una solución. También estarán, la Secretaría del Interior del Departamento, diputados, la Alcaldía de Puerto Colombia y el Concejo Municipal y directivos del concesionario vial, representados por su gerente general, Natalia Abello, quien hoy hizo presencia en el intercambio de conceptos.



Al término de la reunión, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien hizo las veces de conciliador, destacó lo que denominó una buena muestra de voluntad consensuada entre las partes, al tiempo que propuso que la ANI tenga en cuenta el componente tecnológico unificado en los peajes, no solo del Atlántico, sino en el país porque eso dinamiza y organiza la movilidad en las carreteras. “Vamos a sacar esto adelante con mucha voluntad”, anotó.



La diputada Lourdes López explicó que el peaje no compagina con la vocación turística de Puerto Colombia que ha comenzado a revitalizarse. “Es un municipio que está saliendo adelante con su turismo y nosotros estamos en la obligación de impulsar todo esto que tanto beneficio trae al desarrollo económico de la zona y el peaje le pone freno a todo este proceso”.



El vocero Munarriz manifestó que esperan estar hablando de puntos finales de acuerdo a la reunión del próximo 31 de enero, y destacó que el gobernador Eduardo Verano haya decidió retomar el liderazgo en la lucha que libran no solo los porteños, sino todos los atlanticenses.

