Desolados y cerrados. Así lucen desde este lunes gran parte de los almacenes y puestos estacionarios del Centro de Barranquilla ante los problemas de movilidad que presentan los trabajadores por el paro de buses.



Este panorama se registra en los establecimientos de comercio que están ubicados entre la carrera 40 y la carrera 44. Algunas tiendas abrieron, pero con pocos empleados. Solamente trabajan aquellos que pudieron llegar.

En las carreras 43 y 44, hasta el Paseo Bolívar, donde por lo general se presentan trancones por la gran movilización transeúntes y del transporte público colectivo, esta vez fluye el tráfico con pocos vehículos. Son contados los buses que circulan en esta zona.



Según informó la directora de la Asociación de Comerciantes del Centro (Asocentro), Dina Luz Pardo, en esta zona de la ciudad se dejaron de percibir, aproximadamente, 6.500 millones de pesos este lunes, cuando empezaron las protestas de los choferes.



“Hoy (martes) estamos esperando. Ayer estaba todo paralizado, pero esta vez bajaron algunas rutas, pararon ahora. El comercio del Centro de Barranquilla no tomó la decisión de no abrir sus establecimientos, es que no pudieron abrir”, dijo la dirigente.

El 90 por ciento de los negocios están afectados

Sobusa es una de las empresas que circula por la carrera 44 del Centro. Foto: Agencia Kronos

Agregó que el 90 por ciento de los negocios resultó afectado y no pudieron operar con normalidad, tras los bloqueos de vías y la no circulación de las rutas de buses.



Y es que estas protestas impidieron la movilización de los ciudadanos con vías de hecho en zonas estratégicas, como la Circunvalar, la Murillo y la calle 30, que conectan el área metropolitana con el Centro y el norte de la ciudad.



“Estamos hablando de un retroceso grande de las ventas que se dejan de percibir. Pero, más allá de un día de ventas, es la situación caótica que se vive, no solo en el gremio de conductores, sino de los comerciantes, por este tema de extorsiones, homicidios y atracos”, agregó Pardo.



Anuncian consejo de seguridad con Ministro de Defensa este martes

Ante esta ola de inseguridad, la mujer consideró que no es suficiente con el cambio de comandante en la Policía Metropolitana de Barranquilla o el refuerzo del pie de fuerza.



“Conocer qué otras estrategias hay en ese plan de choque y de lo que viene en adelante para contrarrestar esa situación. Consideramos que hay que revisar el circuito de justicia, el hacinamiento en las cárceles”, manifestó.



Por lo anterior, este martes se tiene programado un consejo de seguridad con el alcalde Jaime Pumarejo, el ministro de Defensa, Diego Molano, entre otros altos mandos, a las 7 p. m. en la base aérea Cacom.



BARRANQUILLA

