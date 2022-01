Los comerciantes del Centro de Barranquilla, a través de la agremiación Asocentro, aseguran estar listos para la temporada escolar 2022 que se inició desde esta semana en curso.



De acuerdo con la directora del gremio, Dina Luz Pardo, los establecimientos que ofrecen útiles escolares provisionaron con antelación y hoy cuentan con el surtido necesario para atender la demanda, pese a la escasez de papel.

“Desde el mes de diciembre, los mostradores, vitrinas y stands empezaron a llenarse de libretas, lapiceros, bolsos y demás elementos. De hecho, ya se siente el ambiente de la temporada escolar”, manifestó Pardo.

Un decrecimiento del 30 por ciento

La dirigente agregó que dicho ambiente no se vio en el mismo periodo de 2021: año que para unos sectores fue de reactivación, pero para este no lo fue. Este sector tuvo un decrecimiento de un 30 por ciento por temas pandemia y la no presencialidad escolar.



“Muchos se sostuvieron abriendo espacio dentro de sus establecimientos para otras tipologías de venta. Por supuesto, se espera no solo la reactivación económica de este sector, sino un crecimiento con respecto a la temporada escolar 2019-2020”, manifestó.



Pardo señaló que otro sector que se beneficiará con la temporada es el de la confección, por tema de uniformes no solo para estudiantes, sino la planta de profesores y área administrativa de las instituciones.



BARRANQUILLA

