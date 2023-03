En diferentes sectores de Barranquilla, persiste el temor ante la ola de violencia y el barrio Villanueva, en la localidad Suroriente, no se escapa de esa percepción de inseguridad.



(Lea también: Envían a la cárcel a ciudadano suizo por el hurto de un vehículo en Barranquilla)



Fue en este sector donde se registró la última de las seis masacres que se han presentado en la ciudad en 10 meses. Ocurrió en la noche del domingo 19 de marzo, cuando sujetos en moto asesinaron a cinco personas y otros 14 ciudadanos resultaron heridos.

Por lo anterior, la comunidad estudiantil de la Institución Educativa Distrital Villanueva (INSTEDIV) se niega desde entonces a retornar a clases por el miedo que aún circula en el ambiente, tras ese día de horror.



Los padres de familia no están enviando a los estudiantes al colegio y, en caso de que alguno asista, se debe devolver a casa, porque no hay docentes, quienes aseguran que no hay garantías de seguridad.

Docentes rechazan “presiones” de las autoridades

Luego de una reunión que se llevó a cabo este lunes en las instalaciones del Instediv entre los profesores y un personal de la Secretaría de Educación Distrital, la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea) emitió un comunicado en el que rechaza “presiones” de las autoridades para volver.



“Más de una semana después de acaecida la masacre en ese sector de la ciudad, es inexplicable que sólo hasta el día de ayer, lunes, sin presencia del comandante de la Policía y de la titular de la Secretaría de Educación, los funcionarios de esta última dependencia hayan acudido tardíamente al escenario de la escuela y, tras escuchar a los miembros de la comunidad educativa, hayan consentido en la decisión de trabajo virtual”, informó la Adea.



Esta asociación agregó que, después de acordar la reanudación de las actividades por medio de la virtualidad, horas más tarde le insistieron a los docentes asistir presencialmente, poniéndolos en situación de “arriesgar la integridad y la vida de los educadores”.



La comunidad de profesores indicó que este sector de la ciudad requiere, “más que ser revictimizados”, una inversión social en materia de educación, salud, vías, alumbrado y seguridad pública.

Una patrulla de la Policía se encuentra vigilando la institución. Foto: Agencia Kronos

“Reiteramos nuestro respaldo a la comunidad educativa y responsabilizamos directamente a las autoridades civiles y educativas, encargadas constitucionalmente de garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos, por la suerte e integridad de estudiantes, padres y docentes”, expresó la Adea.



Asimismo, anunció que denunciarán estos hechos, en caso de ser necesario, ante e instancias y organismos de Derechos Humanos y de protección del trabajo, por condiciones dignas y justas.



Adicionalmente, el gremio aseguró que apoyará a los profesores que se declaren en desobediencia civil e invitó a la secretaria de Educación del Distrito, Bibiana Rincón, a despachar desde este barrio para dar muestra de confianza, control y normalidad.

Docentes están dispuestos a reanudar las clases por la virtualidad

En diálogo con EL TIEMPO, el presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla (Adeba), José Ignacio Jiménez, aclaró que los profesores no han suspendido las clases, sino los padres de familia que han decidido no enviar a sus hijos.



“No se han visto resultados por parte de las autoridades y hoy son los padres de familia que temen en mandar a sus hijos al colegio por las amenazas que existen de parte de las organizaciones criminales”, dijo el dirigente.



(Además: El mentalista que asegura poder arreglar los malos resultados del Junior)



Jiménez precisó que los maestros están dispuestos a ofrecer sus servicios y en ese sentido hubo una propuesta para que los niños reciban las clases de manera virtual, pero consideró que los sorprendió la posición de la dependencia de la Alcaldía.



“Obligar a los maestros a tener que llegar a la escuela para que desde ahí trabajen la virtualidad, cosa tan extraña porque el colegio ni siquiera tiene un buen servicio de internet. Y los maestros desde sus casas, que ellos pagan ese servicio, pueden trabajar para no perjudicar a los niños, mientras las autoridades garanticen la seguridad y que los padres de familia vuelvan a tomar confianza para mandar a sus hijos a clases”, manifestó Jiménez.

Secretaría de Educación no ve en la suspensión de clases una "acción coherente"

Los padres de familia se abstienen de enviar a sus hijos a la escuela. Foto: Agencia Kronos

Ante esta situación, EL TIEMPO consultó a la Secretaría de Educación Distrital y esta comunicó que escaló el asunto a la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, y a la Policía Metropolitana de Barranquilla.



"Desde la Secretaría de Educación hemos brindado todo el acompañamiento necesario a la comunidad. Alineados con ese propósito, se han realizado dos encuentros con los docentes, directivos y comunidad, en la institución educativa y en las oficinas de esta dependencia, donde también tuvo participación la Policía, socializando la situación cada uno desde la óptica de su competencia", informó la dependencia.



La autoridad agregó que se tomó la decisión de dar continuidad a la prestación del servicio educativo de manera presencial, incluyendo el Programa de Alimentación Escolar (PAE), durante toda esta semana hasta el viernes 31 de marzo, previo al receso de Semana Santa, para aquellos padres de familia y/o acudientes que deseen enviar a sus niños.



"Es importante recordar que como entes competentes y comunidad educativa, todos somos garantes primarias del derecho, a la educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad. En este sentido, la suspensión de clases o cierre de la institución educativa no es la acción coherente o adecuada, en línea con la garantía de este derecho. Ni tampoco está integrado y alineado a lo que se ha promovido y priorizado desde las mismas organizaciones sindicales y autoridades a nivel local y nacional, la escuela como territorio de paz y convivencia, un lugar seguro y de respeto", comunicó.



No obstante, el miedo persiste en Villanueva y su comunidad estudiantil desde aquel 19 de marzo, cuando unos sujetos armados sembraron una noche de terror.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

