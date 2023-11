Cobradiario le dispara en la cabeza a mujer en Barranquilla porque no le pagaron

Las reacciones violentas de los llamados cobradiarios pareciera que están fuera de control en los barrios de Barranquilla.



En las últimas dos semanas se han reportado varios casos de abusos y agresiones de estos personajes, cuyo trabajo consiste en cobrar los créditos que de manera informal se manejan en los sectores populares del país a través de los llamados prestamos de 'gota a gota'.

La semana pasada fueron noticia las imágenes que circularon por las redes sociales, en las que un cobradiario agarraba por el cabello a una anciana porque no tenía para cumplir con el pago de la cuota. En las imágenes se ve a la indefensa mujer pidiendo auxilio.



Otro caso registrado por la Policía ocurrió en el municipio de Usiacurí, donde uno de estos personajes llegó a una vivienda y, como no le pagaron, arremetió a patadas contra la puerta, generando daños. El sujeto fue capturado y ahora deberá responder por daño en bien ajeno.



El último caso ocurrió a noche de este martes en la calle 64 con carrera 11, en el barrio El Bosque, suroccidente de la capital del Atlántico.



Aquí llegó el cobradiario y, al no encontrar en el lugar al deudor, la emprendió con la tía que se encontraba en la casa y quien lo recibió.



La mujer le contestó que no tenía el dinero que el sobrino adeudaba, lo que generó la violenta reacción del atacante, quien le disparó en la cabeza.



La mujer identificada como Julieth Paola Luna Caamaño, de 39 años de edad, fue llevada al centro asistencial Adelita de Char, donde permanece bajo observación médica. El agresor fue capturado por la Policía.

