Socializan circunscripciones transitorias de paz en Barranquilla

La Personería Distrital de Barranquilla, en conjunto con la Unidad de Víctimas, realizó la socialización y acompañamiento de las circunscripciones transitorias especiales de paz en la capital del Atlántico.



(Lea también: La confusa muerte de un soldado barranquillero en un batallón del Meta)



En el acto, se afianzó la idea de que todos estos procesos estén enmarcados dentro de una democracia participativa, de acuerdo con lo informado en las últimas horas por el Ministerio Público local.

“La Personería Distrital apoya todos los procesos de participación ciudadana, como lo hemos venido haciendo con el Consejo de Juventudes, cuya elección es el 5 de diciembre, y con la escogencia democrática y transparente de la Mesa distrital de víctimas”, dijo el personero Miguel Alzate.



El funcionario agregó que buscan seguir contribuyendo con estos mecanismos de participación sobre todo en estos hechos históricos, cuando las víctimas van a tener eco a nivel nacional en el máximo órgano legislativo del país.

Finalidad del acto legislativo 02 del 25 de agosto de 2021

La Personería recordó que el acto legislativo 02 del 25 de agosto de 2021 tiene como finalidad la creación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (2022-2026) (2026-2030), bajo los principios de equidad e igualdad de género en sus 16 circunscripciones.



(Le puede interesar: Barranquilla no impondrá más restricciones a no vacunados contra covid-19)



Además, aclaró que si bien es cierto que el Atlántico no está incluido dentro de estas circunscripciones, sí es receptor de víctimas del conflicto armado de toda la región, donde están inscritas.



Finalmente, se resaltó que se deben realizar todas las modificaciones legislativas pertinentes para incluir al departamento dentro de estas circunscripciones especiales para no excluir a las víctimas del conflicto.



BARRANQUILLA

Más contenidos de Colombia:

- Se registró primer accidente en la nueva vía de La Línea

- Tenga cuidado, esta es la nueva modalidad de atraco en Cartagena

- Por temor a masacre laboral, trabajadores de la Essmar bloquearon vías