Preocupación en Barranquilla por el cierre de la Casa Refugio para mujeres violentadas

Es crítica la situación actual de las mujeres en Barranquilla y Atlántico. A los hechos violentos que involucran al género se suma el cierre de la Casa Refugio para las víctimas de violencia intrafamiliar.



Esto último fue denunciado este martes 23 de enero por la concejal Heidy Barrera, quien señaló que el proyecto dejó de funcionar desde el pasado 30 de junio de 2023, tras el vencimiento del contrato con el operador.

“Actualmente, Barranquilla no tiene un convenio con Casa de Refugio, van siete meses sin operación de Casa Refugio. Adicional a eso, Barranquilla hoy tiene una tasa incrementada de mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar y están en riesgo latente de ser víctimas de feminicidio”, dijo Barrera a EL TIEMPO.



Se estima que más de 400 mujeres encontraron hasta el primer semestre del año pasado un espacio donde pudieron ponerse a salvo. Desde entonces, quedaron a la deriva tras la culminación del servicio.



En la Casa Refugio, eran atendidas ciudadanas víctimas de violencia intrafamiliar y que temían que la cercanía con su agresor significara poner en peligro la vida misma, por lo que la concejal pidió con “urgencia” al Distrito la reapertura de este apoyo.

Los casos en lo que va de 2024

La concejal de Barranquilla, Heidy Barrera, hizo la denuncia.

Asimismo, solicitó poner en funcionamiento nuevos proyectos de este tipo en otros sectores de la capital del Atlántico, teniendo en cuenta que Barranquilla cuenta con cinco localidades.



“Son mujeres que no tienen para dónde coger, ya sea porque no cuentan con un familiar, porque no cuentan incluso con los medios económicos. La norma establece que una vez se presenta el maltrato intrafamiliar dentro de la vivienda, la mujer debe ser asistida en una Casa Refugio, porque no puede vivir en el mismo lugar del agresor”, explica Barrera.



La preocupación aumenta tanto en la ciudad como en el resto del Atlántico, si se tiene en cuenta que, a corte del 21 de enero, se registran seis mujeres asesinadas en el departamento en 2024.

El pronunciamiento del Distrito

Frente a este panorama, la jefe de la Oficina para la Mujer en Barranquilla, Helda Marino, explicó el proceso que se está llevando a cabo desde el Distrito para iniciar un contrato de operación con la Casa Refugio.



“Contractualmente a nivel estatal las contrataciones se hacen de enero a diciembre, entonces estamos en un nuevo gobierno, en una nueva vigencia y hay que hacer toda una serie de acciones, por ejemplo, están elaborando lo que es el proyecto y también de la parte administrativa”, expresó la funcionaria en Caracol Radio.



Hay que recordar que, entre las muertes violentas del año pasado, donde las mujeres fueron las víctimas, diferentes organismos, como la Red de Mujeres, solicitaron a las autoridades aclarar dos casos.



Uno de ellos es el de Carmen Cárdenas Matazea, quien murió tras lanzarse de un taxi, y el de Marelvis Rocío Nieto, cuyo deceso se produjo en un incendio en Soledad, presuntamente “iniciado por parte de la pareja sentimental”.