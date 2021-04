La polémica fiesta de concejales de Barranquilla en Cancún, México

Una polémica se generó en las últimas horas en Barranquilla, luego de que se difundieran fotos y videos de la fiesta de matrimonio del concejal distrital, Juan Camilo Fuentes, con Franchesca Ochoa, en Cancún (México).

La celebración de la boda contó con la presencia de los concejales Ernesto Crissien, del partido de la U; Mauricio Villafañe, del partido Liberal; del senador del Centro Democrático, Carlos Meisel; y del contralor distrital, Carlos Quintero.



Los ciudadanos cuestionaron que la fiesta se haya llevado a cabo mientras Barranquilla y Atlántico se encuentran en pleno tercer pico de la pandemia, lo que ha generado el ‘disparo’ de los casos y decenas de decesos en las últimas dos semanas.

Se cuestiona la poca asertividad sobre el momento: crisis social, económica, violencia, aumento de contagios y muertes. Además de la evidente incoherencia en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad: familiares y amigos sin tapabocas y el debido distanciamiento social. 😷🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/iBhJ8kMb3b — #UnCaféPorBarranquilla (@UnCafePorQuilla) March 31, 2021

Y en redes sociales dándonos cátedras de autocuidado y demás, sean serios https://t.co/GdFPEKoG1f pic.twitter.com/orhNl9uXmt — Illuminati (@nolcobap) April 1, 2021

El tema no es el matrimonio en México, el tema es la rumba sin tapabocas, y luego traen el covid-19 FACEBOOK

Además, señalaron que los participantes no respetaron el distanciamiento social, no usaron los tapabocas e incumplieron las prácticas de bioseguridad, las mismas que le pedían cumplir a los ciudadanos antes de la celebración en Cancún.



“El tema no es el matrimonio en México, el tema es la rumba sin tapabocas, y luego traen el covid-19 del viaje a pegárselo a todo el que se les atraviese”, manifestó uno de los usuarios en las redes sociales.

Por 3 días estuve fuera del país.



Desde que ingresé me encuentro cumpliendo con la cuarentena preventiva, esperando el resultado de la prueba PCR.



Cuando me entreguen los resultados volveremos a nuestras labores querida comunidad y el Martes al congreso. Como siempre! — Carlos Meisel (@carlosmeiselv) April 1, 2021

El senador Meisel, a quien se le ve cantando en uno de los videos, reaccionó a dichos cuestionamientos y explicó que estuvo tres días fuera del país. Y desde que ingresó, cumple con una cuarentena preventiva.



“Cuando me entreguen los resultados, volveremos a nuestras labores, querida comunidad, y el martes al congreso. ¡Como siempre!”, publicó Meisel en su cuenta de Twitter.



Hasta el momento, ningún otro participante de la polémica celebración se ha referido a la celebración, por la cual hoy siguen recibiendo críticas.

