Dos impactos de bala en el rostro de Margarita Gómez Márquez y una serie de heridas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo de Ángela Belén Camargo, entre otras decenas de feminicidios, tienen en alerta a las mujeres de Barranquilla y Atlántico.



De acuerdo con el Movimiento Amplio Social de Mujeres del departamento, en lo que va corrido del año se han registrado 22 feminicidios en esta zona y un “aumento alarmante” de violencia física y sexual contra las mujeres.

El barrio La Sierrita, de esta capital, quedó conmocionado al conocer la muerte de la joven vecina Gómez Márquez, quien estaba embarazada y su cuerpo fue encontrado en una trocha que comunica a los municipios de Soledad y Galapa. Familiares aseguran que fue un crimen pasional.



No pasaron 10 días de este hecho, cuando el sector de Los Rosales sufrió un golpe similar: el 26 de diciembre, Belén murió tras un ataque cometido presuntamente por su pareja, quien habría intentado suicidarse luego. Habían estado separados y volvieron cuatro días antes de la tragedia.

Población afectada, entre 20 y 26 años

Para la coordinadora de la Red Nacional de Mujeres, Emma Doris López, la situación de conflictividad que se vive en estas zonas es producto de la pandemia, acompañada de la violencia de género.



“La violencia contra la mujer en esta época de diciembre siempre dispara las alertas, porque en su defecto el modelo machista y patriarcal mata. Nos llama la atención profundamente la población a la que está llegando: entre los 20 y 26 años”, señala.



López recuerda que, con estos dos hechos seguidos, se completan más de cinco casos registrados solo en lo que va de diciembre de 2021, lo que la hace ver un panorama oscuro contra las víctimas.



“Entonces uno dice que están asesinando a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Eso va acompañado de que son jóvenes, son sectores populares, con otra situación más grave y es la manera como están asesinando a las mujeres, brutal, con sevicia”, indica la trabajadora social.

Las mujeres piden justicia por las decenas de feminicidios en 2021.

Los detalles del cabildo abierto en enero

Partiendo de esos aspectos, Emma Doris López lanzó una alerta a las autoridades distrital y departamental para establecer medidas frente a esta situación y anunció en EL TIEMPO una manifestación con el propósito de sentar un precedente.



“El Movimiento Social de Mujeres y la veeduría ciudadana está planteando un cabildo abierto para sentarnos a revisar este tema, porque solicitamos un consejo de seguridad hace tres años y no fue posible ni con el alcalde de Barranquilla ni con la Gobernación del Atlántico”, dijo.



El paso a seguir es continuar ultimando detalles de lo que será la concentración. Posteriormente, se sentarán a planearlo para cumplir con el respectivo proceso que se concretará con la realización de dicho cabildo para la primera semana de enero de 2022, según la programación inicial.



“Las cifras de feminicidios han aumentado y tienen una proyección, porque la escalada de violencia es altísima. Hoy estamos convencidas de que, si no se interviene una alerta, estas cifras van a seguir aumentando”, agrega la coordinadora.

López añade que la situación se agrava, si se tiene en cuenta que, los casos que no terminan en feminicidio, dejan a las mujeres inmovilizadas, heridas y con casi tres meses de incapacidad, además del impacto colateral en menores cuyas madres también son víctimas.



“Estamos encontrando situaciones que ameritan una intervención oportuna, como trabajar la prevención, el hecho de no repetición, trabajar el reconocimiento de las mujeres que son víctimas y no se reconocen como tal, y no naturalizar la violencia”, cerró López.



Ante este panorama, y mientras avanzan las investigaciones por los casos de feminicidios más recientes, las barranquilleras y atlanticenses alzan la voz y dicen: “¡Ni una más, matan a una y nos matan a todas!”.



