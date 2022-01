Un nuevo caso de maltrato animal fue reportado este jueves en el barrio Santo Domingo de Guzmán, de la localidad Metropolitana de Barranquilla, contra un perro abandonado en la vía pública.



Según relató el director de la Fundación Adopta No Compres, Iván Rodríguez, recibió la llamada de la comunidad que observó cómo desde una carretilla lanzaron una bolsa cuyo contenido en su interior se movía.

Cuando testigos revisaron, hallaron a un perrito que tenía una cuerda en su cuello que lo estaba ahogando. Asimismo, múltiples heridas en el cuerpo y en el hocico, que presuntamente fueron ocasionadas con arma blanca.



“Además de la atrocidad que le arrancaron los ojos”, manifiesta Rodríguez, en medio de los lamentos al ver el estado en que quedó el cachorro, que finalmente fue rescatado.



La comunidad no conoce a las personas que abandonaron al perro. Por medio de la Fundación Adopta No Compres, acercaron al can a una veterinaria en el municipio de Malambo (Atlántico), donde ahora recibe atención.

La piel debió ser retirada

“No quiso comer ni tomar agua. En la veterinaria, observaron que ya presentaba miasis. Le extrajeron bastantes gusanos, presenta hematomas a nivel del cuello, le limpiaron las heridas, se le puso vendaje y continúa canalizado, porque estaba deshidratado”, explicó el hombre.



Adicionalmente, se conoció que la mayor parte de su piel ya “estaba necrosada”, por lo que tuvieron que retirarla.



“La idea es educar a la población para que estos casos no vuelvan a suceder y que el animal reciba ayuda”, fue la solicitud que hizo el director de la fundación.



BARRANQUILLA

