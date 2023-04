Para las 11 a.m. de este lunes está programada la audiencia que permitirá esclarecer la situación de una máquina del cuerpo de Bomberos de Barranquilla que permanece inmovilizada, desde hace casi dos meses, como consecuencia de estar involucrada en un accidente de tránsito que dejó un muerto.



El vehículo se encuentra detenido desde el pasado 25 de febrero. Ese día la máquina llegó atender un incendio forestal en el sector de Caribe Verde, un conjunto multifamiliar, ubicado en el sur de Barranquilla.

Mientras los bomberos atendían la emergencia, una moto conducida por Martín Rivera, de 30 años de edad, impactó contra la parte trasera del carro y falleció en el lugar.



De acuerdo a las versiones que han entregado los familiares de la víctima, había mucho humo y el hombre no vio el carro de bomberos. Además aseguran que no habían señales que advirtieran el parqueo de la máquina en la vía.



Desde ese momento el carro fue inmovilizado y colocado a disposición de la Fiscalía, mientras se surte el proceso judicial.



La audiencia había sido fijada inicialmente para el 30 de junio, lo que llevó a la Alcaldía de Barranquilla a reaccionar.



"Por solicitud de la administración distrital se envió un oficio y la audiencia quedó programada para hoy 24 de abril", dijo el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo.



Desde la Secretaria de Gobierno de Barranquilla se precisó que el servicio de bomberos no se ha visto afectado por la falta del vehículo, pero aclararon que se requiere la máquina para optimizar la atención a los barranquilleros.

