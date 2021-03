Locutor que golpeó a su expareja fue enviado a la cárcel

El locutor Rubén Villa, quien fue capturado por golpear a su expareja en un establecimiento de Soledad, Atlántico, fue enviado en la tarde de este lunes a la cárcel.



Por solicitud de Fiscalía, un juez de control de garantías de Barranquilla impuso medida de aseguramiento intramural contra el locutor como presunto responsable de violencia intrafamiliar agravada en contra de su expareja, el pasado 28 de febrero, en Soledad, Atlántico.



Villa, quien fue capturado este domingo, aceptó los cargos por este delito.



Después de divulgarse el video en el que se observa al locutor golpeando a la mujer, identificada como Karen Molinares, Villa se defendió diciendo que no iría preso por "una estupidez de esa".



Incluso su defensa fue polémica, pues afirmó que “he tenido más de 50 novias y a esas 49 pregúntenles si les he puesto la mano. Yo soy rabioso de momentos”.



Además, dijo en un audio que hizo público para, según él, aclarar la situación, que

"de dónde van a sacar ese chisme que a mí me van a meter preso porque toqué a una mujer de una manera fuerte, tengo que tener antecedentes. Yo no voy a ir preso por una estupidez de esa”, dice en audio que grabó e hizo público para, según él, aclarar la situación.



BARRANQUILLA

