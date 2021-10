Incendió su moto para evitar inmovilización y lo capturaron en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó este jueves la captura de un hombre de 23 años por causar un incendio cuando le iban a inmovilizar su motocicleta, en el barrio San Isidro.



Los hechos, que quedaron registrados en video, se presentaron en el momento en que la seccional de tránsito y transporte realizaba registro a personas y solicitud de antecedentes, además de verificar antecedentes y documentación de vehículos.



En ese sentido, le hicieron el requerimiento al joven, quien no portaba la licencia de tránsito, el seguro obligatorio, ni la revisión tecnomecánica, de acuerdo con el reporte de las autoridades.



Los policiales de la seccional de tránsito y transporte, al realizar el procedimiento, observaron que el motociclista provocó el incendio del vehículo, evitando de esta manera la inmovilización del mismo.



En la grabación, que fue difundida en las redes sociales, se observa la conflagración ante la presencia de curiosos, mientras que el propietario de la moto se ve exaltado y alzando su voz contra los uniformados.



“¡Mi mujer está embarazada y no comen por ustedes (los policías) hoy!”, expresaba el motociclista, a la vez que los vecinos trataban de calmarlo.

Sin licencia y sin seguro obligatorio prefirió prender su moto que dejar que la inmovilizaran #Barranquilla pic.twitter.com/8bb2gCI0PE — Luchovoltio (@luchovoltios) October 7, 2021

Inmediatamente, el hombre fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de incendio.



“No me lleven esposado, porque no soy ratero. Llévame para donde quieran, pero mi mujer embarazada no come hoy por ustedes”, sostuvo.



Por su parte, algunos testigos, en apoyo al motociclista, manifestaron a los policías: “¡Vayan a buscar bandidos! Vayan a buscar a alias ‘El Negro (Over)’. Tienen que dejar trabajar a la gente. ¿Por qué no buscan al ‘Negro’? ¡Esto ya es demasiado!”.



BARRANQUILLA

