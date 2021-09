Capturan en Barranquilla al falso médico de Polonuevo

Una fuente de la Fiscalía le confirmó a EL TIEMPO que el falso médico de Polonuevo (Atlántico), identificado por las autoridades como Yeverlin Arcón Iglesias, fue capturado por orden judicial este viernes en Barranquilla.



Unidades del CTI llegaron hasta una vivienda de la localidad Suroccidente para materializar la captura del hombre, cuyo caso causó revuelo en junio de este año por presuntamente falsificar documentos para ser contratado en el hospital del municipio.



(Lea también: El millonario robo a banco en Barranquilla)

Hay que recordar que la concejal Karina Domenech fue quien denunció en ese entonces a la opinión pública que Arcón presentó en diciembre de 2020 los documentos que lo acreditaban como médico egresado de la Universidad Simón Bolívar, de Barranquilla.



Su fin era ser vinculado a la nómina del centro hospitalario, el cual logró durante cuatro meses, tiempo en el que alcanzó a brindar atención a pacientes con hipertensión y a niños.



Sin embargo, fue desvinculado en abril, cuando el hospital de Polonuevo verificó con la institución de educación superior que la documentación presentada no era legal y una carta en la que certificaba que solo había cursado dos semestres.



(En otras noticias: Así es la vida de 6, el joven con el nombre más corto de Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

Yeverlin Arcón fue el joven contratado como médico en Polonuevo. Foto: Tomado de las redes sociales

(Le puede interesar: A acudiente le negaron ingreso al colegio de su hijo por su forma de vestir)

Además, la Universidad Simón Bolívar comunicó que no expidió el título de médico a Yeverlin Arcón Iglesias y, en consecuencia, no se registra como titulado de esta alma mater.



"La Universidad Simón Bolívar es una institución de educación superior reconocida por sus altas calidades por el Ministerio de Educación Nacional, fundamentada en principios y valores, por lo que rechaza cualquier conducta que no comulgue con estas directrices”, señaló.



Yeverlin Arcón Iglesias será presentado ante las autoridades competentes. Aún no ha sido imputado.



(También le recomendamos: 'No me dañen el carro, que es de mi mamá': la súplica de ladrón en Medellín)



BARRANQUILLA

Más contenidos de Colombia:

- Capturan con armas y uniformes a ex candidata a la Asamblea del Magdalena

- Envían a la cárcel a soldado en caso de asesinato de Juliana Giraldo

- Comienzan trabajos de restauración de la muralla pintada en Cartagena