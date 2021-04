Barranquilla capacita a población migrante

Hasta el 30 de abril estarán abiertas las inscripciones a ‘Todos Somos Barranquilla’, una convocatoria dirigida a personas migrantes radicadas en la ciudad y que consiste en brindar formación en áreas con alta demanda laboral, recibir orientación profesional y psicosocial, y preparación para la empleabilidad, con el fin de vencer las barreras de acceso al mercado y ofrecer alternativas para la generación de ingresos.



El jefe de la Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo del Distrito, Óscar Peñuela, indicó que los interesados deberán postularse y pasar por filtros de verificación de información para acceder a la ruta de preparación para la empleabilidad.



Posteriormente, los 100 seleccionados recibirán beneficios como orientación y asesoría individual, formación a la medida, acompañamiento psicosocial, kit de bioseguridad, auxilio de transporte y de conectividad/comunicación, bono de alimentación, prenda de vestir para la entrevista de trabajo, entre otros aspectos, en busca de lograr una vinculación laboral.



El programa contará con el apoyo del Mayors Migration Council, organización conformada por alcaldes, que brinda acompañamiento en política nacional e internacional para migrantes y otorgará USD 174.000 (\631 millones) para esta iniciativa que será operada a través del Centro de Oportunidades de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.



Al respecto, el jefe de Práctica del Mayors Migration Council, Samer Saliba, expresó: “Nos complace brindar acceso directo a financiamiento y apoyo técnico a líderes locales como los de Barranquilla, quienes están trabajando para reconstruir sus comunidades de manera inclusiva”.



‘Todos Somos Barranquilla’ “ampliará las posibilidades del Centro de Oportunidades para ayudar a la población migrante para acceder al mercado laboral y fortalecer su capacidad de obtener ingresos para ellos, sus familias y sus comunidades. Este proyecto es más que digno de nuestra inversión y esperamos ver el impacto positivo que sin duda traerá a todos sus habitantes, además del ejemplo que dará a otras ciudades del mundo”, aseguró Saliba.



El programa otorgará USD 174.000 (\631 millones) para esta iniciativa que será operada a través del Centro de Oportunidades de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Foto: Efe

Requisitos

1. Ser migrante, colombiano retornado o comprobar que has acogido a una persona o familia migrante. (No es necesario contar con una situación migratoria regular).

2. Ser mayor de edad (hasta 45 años).

3. Tener un título de bachiller. (No es necesario que esté homologado).

4. Estar domiciliado en Barranquilla.

5. Tener seis meses de experiencia, sin importar en qué país, en alguno de los siguientes campos:

Auxiliar de servicios generales

Operario de aseo hospitalario o clínico

Auxiliar de obra

Auxiliar logístico

Operario de planta

Agente de call center bilingüe

Agente de call center hispano

Auxiliar de servicio al cliente

Asesora de ventas / vendedora

Operario de producción con experiencia en panadería

Operario de producción con experiencia en el sector alimentos

Operario de producción con experiencia en el sector industrial (manufacturero)

Mesero

Chef

Jardinero

Piscinero.

Inscripciones

Las personas interesadas en hacer parte del proyecto deben diligenciar el formulario en línea en http://bit.ly/TodosSomosBAQ antes del 30 de abril.



Posteriormente, quienes pasen un primer filtro de verificación de datos serán contactados por parte del Centro de Oportunidades del Distrito.



Entretanto, los empleadores interesados en recibir hojas de vida de los seleccionados pueden escribir al correo electrónico centrodeoportunidades@barranquilla.gov.co, desde donde se les brindará toda la información detallada del proyecto y los beneficios que pueden recibir al vincular población migrante

