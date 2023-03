Si algo se da por hecho en Barranquilla es que el Pacto Histórico y la Casa Char se sentarán a negociar las candidaturas a la alcaldía y la gobernación del Atlántico.



A siete meses de las elecciones ya en los corrillos políticos avivan el rumor de ese encuentro y se aventuran con hipótesis sobre la repartición de los cuadros de poder en esta capital.

Si bien aún nada está escrito, en lo que coinciden analistas y electores es que los petristas se quedarán con la Gobernación del Atlántico, que mantiene Cambio Radical en una coalición que les ha funcionado con los liberales, conservadores y la U, y que en esta ocasión está en cabeza de Elsa Noguera, de las entrañas charista.



Por su parte, los Char están pulseando para mantener la alcaldía. Muchos aseguran que en las huestes del movimiento para estos comicios sienten pasos de animal grande y saben que no están solos, como en los últimos 16 años, en los que han ganado las elecciones de manera amplia y fulminante.

El silencio de Alejandro Char



La carta fuerte de Cambio Radical en Barranquilla sigue siendo Alejandro Char, quien volvería por su tercer mandato.

Alejandro Char fue precandidato a la Presidencia de la República. Foto: Campaña Char Presidente

Sobre este nombre también hay incertidumbre. El exalcade después de su revés en la campaña presidencial se ha mantenido en su cuartel de invierno.



En sus redes sociales es poco lo que muestra y allegados aseguran que ha estado involucrado en temas familiares y por eso está distanciado de la política. “Prefiera hablar del Junior para no alborotar avisperos”, dijo una fuente cercana al exburgomaestre barranquillero.



Pero los seguidores de Char confían en que tiene suficiente capital político y credibilidad entre un amplio sector electoral de los barranquilleros para decidirse faltando un día para cerrar las inscripciones, hacer una campaña corta y ganar.



“Su nombre está amarrado a muchas de las obras de transformación de la ciudad. Aquí no tiene un pollo”, cree Maritza Lobo, líder comunal del barrio Lucero, en el centro de Barranquilla.

No se mueve el ajedrez



La politóloga Jess Manotas piensa que muchas de las decisiones del ajedrez político para la Alcaldía de Barranquilla dependen de la disposición de Alejandro Char de lanzarse como candidato.

Hasta el momento, no hay un candidato(a) que públicamente este recibiendo el aval de los partidos políticos tradicionales FACEBOOK

“Hasta el momento, no hay un candidato(a) que públicamente este recibiendo el aval de los partidos políticos tradicionales”, sostiene Manotas para indicar que es probable que estos partidos estén a la expectativa de lo que suceda con la candidatura de Char.



Sobre el petrismo y sectores alternativos en Barranquilla, Manotas cree que no se pueden perder de vista al recordar que en segunda vuelta de las presidenciales, solo en Barranquilla, Gustavo Petro obtuvo más de 300.000 votos y esto ha generado una expectativa sobre si esta cifra se traduce en votos para la Alcaldía.



Alejandro Blanco Zúñiga, docente investigador de la Universidad Libre, dice que en estos momentos no es claro si el Pacto Histórico tendrá candidato propio y único a la Alcaldía.

El abogado Miguel Ángel del Río está en el sonajero como candidato a la alcaldía de Barranquilla. Foto: Instagram: @migueldelrioabg

Él opina que los nombres Antonio Bohórquez o Miguel Ángel del Río, que suenan dentro del petrismo como candidatos a la alcaldía de Barranquilla, no logran unir a una colectividad con claras fisuras lo que hace más complejo el panorama.



Un aspecto relevante frente al charismo, sostiene Blanco, es que esa casa política no ha obtenido los mismos resultados con respecto a las anteriores elecciones regionales.



“Perdieron una curul en la Cámara de Representantes. Adicional a ello, cómo consecuencia de las investigaciones por hechos irregulares en procesos electorales anteriores, Arturo Char (hermano de Alejandro) renunció al Senado”, dice Blanco.

Patos al agua



Ya algunos nombres están en la palestra. Es el caso Carlos Acosta Juliao, exsecretario general de la Alcaldía de Jaime Pumarejo, que lleva 16 años vinculado a la administración distrital.

Carlos Acosta estuvo vinculado a la administración distrital por 15 años. Foto: Tomada de las redes sociales

Desde hace varios meses, Acosta recorre los barrios de Barranquilla proponiendo su nombre como precandidato. Ha estado vinculado a grandes proyectos de la ciudad, como el Gran Malecón y la construcción de parques. Lo que no está claro es si su campaña tendrá el respaldo de Cambio Radical, será independiente o se recoja una vez salte a la arena Alejandro Char.



Otro que busca posicionar su nombre como candidato a la Alcaldía de Barranquilla es Luis Guzmán Chams, abogado y comerciante de 44 años, quien cuestiona el modelo administrativo de la ciudad en los últimos años, asegurando que han generado una millonaria deuda pública que arrastra el Distrito.



En el pasado, Guzmán estuvo involucrado en una pelea con el exalcalde Alejandro Char por el supuesto pago de una coima por el contrato de construcción del megatanque de agua para la ciudad.

El concejal Antonio Bohórquez volvería aspirar como candidato a la alcaldía. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Otros nombres son los de movimientos alternativos como el concejal Antonio Bohórquez Collazos (Polo Democrático), Juan García Estrada (Palenque de la vereda Las Trecientas del Municipio de Galapa), Marco Orozco, Raymundo Marenco y Harry Silva, por firmas; Ronald Valdés Padilla, María Correa y Domingo Tovar (Pacto Histórico), quienes esperan el banderazo.

Los problemas que golpean a la ciudad



Katerine Diartt Pombo, la directora de Barranquilla Cómo Vamos, destaca dos aspectos importantes que deberán estar como ejes centrales de los candidatos a la alcaldía y como tarea del próximo mandatario de Barranquilla.



El primero será la Seguridad. Sobre este tema, Diartt muestra el más reciente boletín técnico de la Encuesta de Pulso Social que elabora el Dane con base en sus datos de percepción indica que el 71,3 por ciento de los barranquilleros manifestaba a corte de noviembre de 2022 sentirse inseguros o muy inseguros a la hora de caminar en las calles en horas de la noche. Esto contrasta con una percepción del 55,7 % a nivel nacional.

El sicariato y las extorsiones son problemas que deberá atender el próximo alcalde de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

“A esto cabe añadir las crisis de seguridad a las que el Distrito ha debido enfrentarse en los últimos meses, desde el paro de transporte público en el mes de agosto de 2022”, sostiene la investigadora.



El otro tema es la informalidad laboral. Amparada en los datos del Dane, a corte de enero de 2023, Diartt subraya que en Barranquilla se situaba en 58,1 %, frente a un promedio nacional de 57,9 %.



Sobre el tema de la inseguridad, la dirigente gremial Dina Luz Pardo Olaya, directora ejecutiva de Asocentro, pide que la ciudad requiere con urgencia erradicar las bandas criminales.



“Candidato a la alcaldía que no tenga como prioridad el cómo garantizar la seguridad de los habitantes de Barranquilla y para los visitantes-turistas no debería estar en el radar de ningún ciudadano para lograr su voto. La inseguridad nos está llevando a un punto sin retorno”, le dijo Pardo a EL TIEMPO.



A su turno, la investigadora Jess Manotas sostiene que otro tema clave es el de las finanzas del Distrito. “Con vigencias a futuro comprometidas, altos niveles de deuda y algunas obras extrañamente paralizadas, el panorama financiero para la nueva administración luce complejo”, dice.



Por su parte, Blanco hace énfasis que dentro de los temas álgidos que son claves para el debate socio-político en la ciudad de frente a la elecciones a la Alcaldía de Barranquilla destaca, además de los señalados arriba, el transporte público masivo, las tarifas y calidad de servicios públicos básicos (agua y energía eléctrica) y el desempleo.

