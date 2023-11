Grupo Campbell denuncia acoso y presunta extorsión de un hombre a nombre de Supersalud

Como víctima de “acoso” y “extorsión” se declaró el gerente de las clínicas Campbell, Iván Reátiga, tras recibir en Barranquilla la visita de un hombre que, a nombre de la Superintendencia de Salud, pidió un “regalo” para evitar el cierre de un centro médico.



(Lea también: 1.600 policías para la seguridad del partido Colombia vs Brasil en el Metropolitano)



Según relató el médico Reátiga, el ciudadano se identificó como Alberto Mario Llinás e insistió en reunirse con él para solucionarle “un problema gravísimo” que tenía en Bogotá y que podría desencadenar en una multa de más de 1.300 millones de pesos.

Ese primer contacto se originó vía telefónica el pasado jueves desde la Clínica Bahía, de Santa Marta. Y ahí acordaron una visita presencial en la oficina del gerente, ubicada en el norte de Barranquilla.

Grabadoras en la oficina

Nosotros no somos amigos de pagar extorsiones para que nos dejen funcionar FACEBOOK

TWITTER

El encuentro fue programado para las horas del mediodía del viernes 10 de noviembre, por lo que Reátiga señaló que se preparó con su equipo y ubicó grabadoras en el sitio donde se llevó a cabo la reunión.



“Lo cité, nosotros no somos amigos de pagar extorsiones para que nos dejen funcionar. Lo grabé, esa grabación está dada, donde él se presenta y menciona funcionarios de la Super y menciona que, si le mando regalos, él se los lleva y listo. Nunca hemos dicho que trabaje en la Super, lo cierto es que este individuo portaba documentos oficiales de la Super, que ni siquiera nos han llegado a nosotros y tenía información clasificada de todo lo que ha venido aconteciendo entre la Super y la Fundación (Campbell) en estos dos años”, dijo el gerente.



Iván Reátiga aseguró que se sienten “acosados” por el superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán, con la generación de oficios y visitas, pese a que, según añade, sus instituciones de Barranquilla y Santa Marta cuentan con certificación ISO 9000 sobre servicios de odontología, laboratorios y particular, entre otros reconocimientos.



“Después de dos años de investigación, la Super no puede decir que nos han encontrado una sola medicina sobrefacturada, pero sí nos dicen que la pared está manchada, que la silla de ruedas suena… Una cantidad de cosas que no tienen nada para complicarse”, manifestó.

Iván Reátiga señala contradicciones en las actas

El gerente del grupo Campbell agregó que la Superintendencia de Salud se contradice en las actas que levanta con cada visita. Hay que tener en cuenta que, en dichos documentos, se reportan los hallazgos positivos y negativos.



Reátiga indicó que los conceptos de los funcionarios de la Supersalud, que quedan registrados en las actas, son favorables para estos centros clínicos, pero cuando les llega el informe oficial proveniente de Bogotá “aparece todo alterado, todo diferente, como si no tuviéramos nada”.



Entre esos informes oficiales, Reátiga puso como ejemplo uno en el que la entidad registra que “obstruimos la visita”. Sin embargo, aseguró que tiene las evidencias que demuestran que no fue así.



“Ahora ingresan a la Clínica Bahía a hacer una visita, nuevamente la Super de sorpresa el día martes, y el señor (Alberto Mario Llinás) nos chatea diciendo que ya Bogotá necesita que resolvamos si vamos a mandarle el regalo o que nos preparemos para que nos cierren”, dijo Reátiga.



Explicó que el sujeto, presuntamente, estaba exigiendo un monto económico que propone como contraoferta a la supuesta sanción.



“Vamos a poner nuestra queja ante la Procuraduría. Aquí uno se comienza a preguntar ¿por qué esta persecución de parte de la Super? ¿Por qué estas extralimitaciones y estos abusos de la Super? ¿Por qué coincide con una información clasificada que trae un supuesto portavoz, que hace mandados, a pedirnos un regalo?”, cuestionó Reátiga.

El pronunciamiento de la Supersalud

Facebook Twitter Linkedin

Ulahy Beltrán López, Superintendente de Salud. Foto: Twitter: @ulahybelpez

Tras conocer la denuncia de la IPS Fundación Campbell, la Superintendencia Nacional de Salud emitió un comunicado en el que rechaza las afirmaciones realizadas por el médico Iván Reátiga.



“El superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán López, presentará una denuncia penal por calumnia contra el señor Reátiga ante el despacho del Fiscal General de la Nación con el objeto de que se inicien las indagaciones correspondientes”, informó la Supersalud.



Esta entidad negó que el hombre que menciona el gerente del Grupo Campbell haga parte de la institución “ni en calidad de funcionario ni de contratista”. En ese sentido, anunció una denuncia por calumnia contra Alberto Mario Llinás.



(Además: Agentes de Scotland Yard estarían cuidando a Luis Díaz en su estadía en Barranquilla)



“La gestión del superintendente Ulahy Beltrán López se ha caracterizado por restablecer la función de control sobre los actores y vigilados que operan en el sistema de salud de Colombia, respetando y aplicando tanto el marco normativo existente como el debido proceso en cada una de las acciones administrativas que se inician con fines sancionatorios”, comunicó la Super.



Agregó que, sobre la Fundación Campbell, se inició el pasado 11 de septiembre un proceso administrativo sancionatorio y que, durante el periodo de gestión del superintendente Ulahy Beltrán, se han realizado 32 auditorías a diferentes instituciones prestadoras y empresas de transporte especial de pacientes.

Más noticias:

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla