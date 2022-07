"No es mamadera de gallo" es el nombre de la campaña que emprendió el concejal Juan Camilo Fuentes para desincentivar paulatinamente las peleas de gallo en Barranquilla.



(Además : Casos de tuberculosis en cárceles de Valledupar están controlados)



Se trata de una campaña que busca que se anteponga la vida y protección animal, antes que el “espectáculo" y negocios alrededor de esta práctica.

La iniciativa ya pasó primer debate en el Concejo de Barranquilla y esta semana se espera que en plenaria reciba el apoyo de la plenaria, donde un sector de concejales no la ven con buenas ojos bajo el argumento que se trata de actividades que hacen parte de la costumbres y cultura popular de los barranquilleros.



(También : Masacre: ¿Qué pasa en el norte del Cauca que no cesa la violencia?)



Por su parte Fuentes explica que el proyecto enmarca una normatividad adecuada para erradicar los tratos crueles, maltrato, sufrimiento, violencia desatada contra los gallos utilizados en los espectáculos de riñas en Barranquilla.



“Queremos hacer un llamado a las autoridades para tomar conciencia sobre una práctica generalizada que se celebra en establecimientos clandestinos en donde se fomenta el maltrato y la violencia hacia a los animales por diversión”, propone Fuentes.

Así quedarían reglamentadas las peleas de gallos

El proyecto de acuerdo propone que los gallos sean mantenidos en jaulas o amarrados, garantizando de esta manera su libertad y movilidad. A su vez, se deberán eliminar todos los elementos que lastimen, corten, hieran y mutilen a los gallos.



Cabe recordar que algunos galleros equipan a sus gallos con espuelas metálicas o cuchillas para dañar contrario.

Facebook Twitter Linkedin

Algunos galleros le colocar objetos metálicos a los gallos en las espuelas. Foto: Archivo EL TIEMPO

Asó mismo propone que toda riña de gallos deberá ser regulada por una entidad de conformidad con la normativa de juegos de suerte y azar, lo que no se haga así sería considerado un evento fuera de la legalidad o clandestino.



(No deje de leer: En La Mojana sucreña el regreso a clases será en canoas)



Es decir que los organizadores de estos espectáculos deberán pagar a Coljuegos un impuesto por cada pelea.



Adicionalmente, el proyecto propone que las riñas se hagan dentro de los horarios determinados por el Distrito de Barranquilla, lo que implicaría que en muchos casos no podrían acceder a estos sitios menores de edad.

Facebook Twitter Linkedin

El concejal Juan Camilo Fuentes es quien presentó el proyecto al Concejo de Barranquilla. Foto: Cortesía Juan Camilo Fuentes

Lo propuesto en el proyecto supone la generación de sanciones previstas en la Ley y medidas correctivas.



Por otro lado, el proyecto busca que la Secretaria de Salud realice acciones preventivas para evitar el fomento y proliferación de enfermedades virales e infecciosas avícolas, por los que promueve plan de acción que conlleve a la disminución de los factores de riesgos de infecciones y enfermedades identificadas dentro del perfil epidemiológico. Pide que se revisen las condiciones físicas y de

Con esta medida, no sólo se busca regular las riñas, sino que a su vez se promueve la prohibición de criaderos de animales maltratados y presos de la libertad FACEBOOK

TWITTER

“Con esta medida, no sólo se busca regular las riñas, sino que a su vez se promueve la prohibición de criaderos de animales maltratados y presos de la libertad en el perímetro urbano de la ciudad de Barranquilla”, sostiene el concejal.



Fuentes afirma que las peleas de gallo, no sólo son un problema de maltrato animal, sino que fomentan la violencia; debido a las riñas presentadas entre los apostadores en varias ocasiones terminan en agresiones físicas que han provocado la muerte de los participantes de estas actividades. "Estas peleas de gallos también se realizan frente a menores de edad, son proclives a afectaciones psicosociales del infante toda vez que incentiva al maltrato animal".



(Le puede interesar : 111 mil estudiantes de municipios en el Atlántico regresan a clases)



En el Atlántico, agrega, se han evidenciado muertes de personas por disputas ocasionadas en riñas de gallos, en el municipio de Polonuevo y Repelón se registraron dos muertes en 2018 por enfrentamientos en estas riñas clandestinas entre los apostadores de estos lugares.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

@leoher69