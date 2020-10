Sisbén en Barranquilla busca llegar a 67 mil nuevas familias

La meta del Distrito es que antes de terminar el 2020 en el Sisbén estén 67.000 nuevas familias, lo que permitirá reorientar y priorizar las inversiones locales.



La buena noticia que entrega hasta el momento la Secretaria de Planeación es que en dos semanas de trabajo han logrado que 12.000 hogares ingresado a la metodología IV del Sisbén en la ciudad.(También: Hacen monitoreo al río en el Atlántico ante incremento de lluvias)

El secretario de Planeación, Juan Manuel Alvarado Nivia, explicó que fundamentamente lo que se busca es tener más información para la inversión social del Distrito.



“El balance es positivo, nuestra meta, a finales de diciembre, es visitar 67.000 hogares y llevamos más de 12.000, lo que muestra un muy buen rendimiento de nuestro equipo en campo”, destacó Alvarado.

Estas familias se suman a las 128.631 que habían realizado la encuesta en el 2019, llegando a un 45 por ciento del cumplimiento estimado, que son 317.000 hogares.



El balance señala que el tres por ciento de los hogares visitados han rechazado la encuesta por temer a perder los beneficios que ya tienen.

Las personas que no actualicen sus datos en esta encuesta deberán ir a la alcaldía o los puntos asignados para entregar la información. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

“El Sisbén es un sistema de información que permite focalizar la inversión social del Gobierno Nacional a quien más lo necesita, todas las personas que quieran acceder a estos servicios tienen que hacer parte del sistema y eso no quiere decir que si tenían en el Sisbén III un beneficio social lo vayan a perder con Sisbén IV, eso no va a suceder”, explicó Alvarado.



En esas condiciones están 314 hogares. El aumento o disminución del puntaje en la encuesta no significa perder los beneficios de salud, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o Más Familias en Acción, según insistió.



Agregó si las personas no aceptan la encuesta en algún momento de este o el próximo año, les va a tocar ir a la Alcaldía o a algún punto de atención del Sisbén a diligenciar los datos necesarios.



“Por eso, estamos invitando a que aprovechen la encuesta cuando el encuestador de Sisbén va a su casa”, concluyó el secretario de Planeación, responsable de este proceso.



En 10 los barrios se ha realizado la encuesta con la nueva metodología logrando que 12.000 hogares ingresen al Sisbén IV. Estos barrios son: Simón Bolívar, Santa Helena, Las Nieves, Universal, Las Palmeras, La Unión, Boyacá, San Nicolás, José Antonio Galán y Las Dunas.

