Ella era la estudiante que murió en la Universidad del Atlántico: salía de un parcial

Hay luto en la comunidad estudiantil de la Universidad del Atlántico, tras la muerte de una joven que cayó del quinto piso del bloque H de la institución, pasadas las 5:30 p. m. de este martes 21 de noviembre.



De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima mortal fue identificada como Brilly del Carmen Martínez Obando, de 27 años, quien era estudiante del programa de Nutrición y Dietética en la sede norte del plantel.

Brilly del Carmen Martínez Obando. Foto: Uniatlántico

Este miércoles, en las instalaciones de Medicina Legal, los familiares de la hoy occisa la describieron, en medio del dolor, como una mujer “callada”, que venía pasando por episodios de “depresión”.



“Hace rato tuvo una crisis también, intentó suicidarse. Ella era callada, no hablaba con nadie, no hablaba mucho. Ella era bien en la casa, no teníamos problema, ni nada de eso”, indicó uno de los seres queridos.



Mientras esperaban la entrega del cuerpo en la zona de acceso de esta institución, tanto el padre como la tía aseguraron que le hallaron una carta en la que expresaba que “respetaran su decisión” y pedía “perdón”.



Horas antes, compañeros de la joven Martínez Obando indicaron que, instantes previos a la tragedia, la estudiante habría recibido la nota de un parcial que le impidió aprobar la asignatura y, como estaba en materia única, quedaría afuera del programa.

Esperan resultados de las investigaciones

Sin embargo, tanto los seres queridos como allegados de la mujer prefieren esperar los resultados que arrojen las investigaciones de las autoridades y piden respeto por la memoria de la víctima.



Testigos del hecho sostienen que Brilly Martínez había acabado de salir de un parcial. Minutos después, se enteraron de lo peor: su cuerpo estaba tendido en uno de los pasillos del bloque H de la Uniatlántico.

Pronunciamiento de la Universidad del Atlántico

Tras lo sucedido, la Universidad del Atlántico emitió un comunicado a la opinión pública en el que lamentó los hechos dentro de la institución.



“La Universidad del Atlántico se enluta con el fallecimiento de la estudiante

Brilly Martínez Obando, del programa de Nutrición y Dietética, quien perdió la vida en circunstancias dolorosas; una situación lamentable por la que extendemos nuestras condolencias a sus familiares y allegados”, se lee en el pronunciamiento.



La institución decretó un día de duelo e invitó a todos sus miembros a asistir vestidos de blanco a al plantel para “acompañarnos como comunidad”.



“Nuestra alma mater, comprometida con la salud mental, reitera el apoyo a los miembros de la comunidad universitaria que atraviesan situaciones difíciles en sus vidas y les invita a acudir a los profesionales expertos, llamando a las líneas de atención en primeros auxilios psicológicos disponibles las 24 horas: 3205403866 y 3205405006, o acercándose al primer piso del Bloque C de la sede Norte”, precisó.



A su turno, el rector de la UA, Danilo Hernández, se pronunció: “Lamento profundamente el fallecimiento de Brilly Martínez Obando, una de nuestras estudiantes del programa de Nutrición y Dietética, quien nos deja llenos de dolor por su pérdida. Acompaño en este duro momento a sus familiares y allegados y les extiendo un cálido abrazo. Dios la reciba en su reino”.



La Uniatlántico suspendió todas sus actividades académicas, artísticas, investigativas y deportivas instantes después del hecho, mientras que la Facultad de Ciencias de la Educación convocó a una velatón para las 5:00 p. m. de este miércoles.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla