Al desespero de los ciudadanos por la ola de calor en Barranquilla se suman las constantes interrupciones del servicio de energía eléctrica por parte de Air-e, que ha dejado a decenas de barrios de la ciudad y municipios en penumbra.



(Lea también: Roban un banco en un reconocido centro comercial del sur de Barranquilla)



Por lo anterior, la Procuraduría pidió este miércoles un informe al gerente general de la compañía, Jhon Jairo Toro, sobre los correctivos aplicados para proporcionar una solución de fondo a las problemáticas expuestas.

Esta solicitud la hizo el Ministerio Público por medio de una misiva firmada por la procuradora delegada, Tatiana Margarita Oñate Acosta, poniendo de ejemplo un caso reciente.



Indicó que el pasado 15 de mayo se suspendió el 70 por ciento de energía prestado por este operador desde las 5 a. m. hasta las 8 p. m.



Posteriormente, la firma emitió un comunicado en el que notificó a sus usuarios que el 16 de mayo se realizarían “trabajos de emergencia en la subestación Las Flores de Barranquilla a partir de las 12 de la medianoche de hoy hasta las 8 a. m. de este martes 17 de mayo”.



En este mismo comunicado se reportó que habría suspensión en el servicio en los sectores del norte de Barranquilla, casco urbano de Puerto Colombia y sus áreas rurales elevándose a 43 sectores en la prestación del servicio por obras realizadas por Air-e, según recordó la Procuraduría.

Los ‘incumplimientos’ de Air-e

Sin que pueda evidenciarse por parte del operador de red un incentivo o compensación FACEBOOK

TWITTER

En ese sentido, el organismo consideró que Air-e “estaría incumpliendo con el término de notificación a sus usuarios sobre las suspensiones del servicio de energía ‘programadas’ ”.



Para eso, se respalda en la Resolución CREG 015 de 2018, en el artículo 5.2.1, donde se expresa que “estos eventos deben ser informados a los usuarios afectados con una antelación mínima de 48 horas a través de cualquier medio de comunicación masivo que garantice su adecuada información”.



La Procuraduría señaló que la suspensión del 16 de mayo de 2022 habría iniciado tan solo horas después de haberse emitido el comunicado oficial de la empresa “y no cumplirla”, en consecuencia, con el mínimo de 48 horas requeridas.



“Adicionalmente, las suspensiones del servicio de energía del 15 al 17 de mayo arrojarían un total de 21 horas sin servicio de energía, sin que pueda evidenciarse por parte del operador de red un incentivo o compensación”, se lee en la carta del organismo.

El plazo que le dieron a la empresa

El Caribe está haciendo un esfuerzo que Colombia no comprende FACEBOOK

TWITTER

A partir de este hecho, también requirió a Air-e que suministre la información correspondiente al esquema de compensaciones utilizados durante los meses de enero de 2022 hasta la fecha, teniendo en cuenta las interrupciones en el servicio.



Piden discriminar los siguientes factores: tipo de compensación, cantidad de usuarios compensados y total compensado. La respuesta a esta solicitud debe hacerla llegar la firma con un plazo máximo del 20 de mayo.



Para el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, la ciudad ha sido sometida a tres días sin fluido eléctrico y en el momento en que el calor y la humedad son intolerable.



“Personas con enfermedades, personas con ansiedad han tenido que someterse a unas condiciones a las que no están acostumbrados, sin hablar de pérdida de alimentos. El Caribe está haciendo un esfuerzo que Colombia no comprende”, dijo el mandatario.

El malestar del alcalde de Barranquilla

No puede ser que la región donde más se necesita el consumo de energía se pague las tarifas más altas FACEBOOK

TWITTER

Se refiere a que esta región paga la tarifa más costosa de energía eléctrica del país, “porque durante más de dos décadas no proveyó que los operadores no estaban haciendo las inversiones que tenían que hacer de acuerdo a sus recaudos y de acuerdo a los envíos que se le hacían, por ejemplo para la normalización de barrios”.



Por falta de vigilancia, consideró que la ciudadanía está pagando el servicio de hoy y el servicio que ya pagó hace muchos años.



(Le puede interesar: El colegio donde los estudiantes se están desmayando por la falta de comida)



“Lo que pedimos es que los mantenimientos se hagan de manera programada, pero eficiente. Que no haya reprocesos. Con el gobierno entrante, con el que sea, tenemos que ser solidarios con el Caribe. No puede ser que la región donde más se necesita el consumo de energía se pague las tarifas más altas. Necesitamos un cobro justo y eficiente, un servicio justo y eficiente”, cerró Pumarejo.



El reporte más reciente de Air-e en la subestación Las Flores, cuyos barrios venían con, aproximadamente, tres días en vela, se dio el 17 de mayo anunciando la desinstalación de un transformador de potencia a las 11 p. m. hasta las 5 a. m. de este miércoles 18 de mayo.



“Parte de las maniobras técnicas para garantizar el normal funcionamiento. Los trabajos permitirán la entrada en operación de los transformadores principales de la subestación”, informó Air-e.



BARRANQUILLA

Más contenidos de Colombia:

- Corrupción en Colombia: estudio revela dificultad para obtener resultados

- Tres derrumbes taponan la vía Ibagué-Alto de la Línea-Calarcá

- Las consecuencias que tendría Cartagena si cancelan congreso de pornografía