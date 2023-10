El Prado, el barrio de Barranquilla que está entre los 20 más costosos de Latinoamérica

Enriquecido por su patrimonio arquitectónico, zona de históricos eventos, cubierto de frondosos árboles con gran antigüedad e ícono del desarrollo urbanístico de la ciudad. Ese es el barrio El Prado de Barranquilla.



El cual, según un estudio que realizó la plataforma web de propiedades Properati, está ubicado entre los 20 barrios más costosos de Latinoamérica en 2022, teniendo en cuenta su precio promedio por metro cuadrado.

De acuerdo con el portal especializado, el precio del metro cuadrado de este sector, en el norte de la ciudad, está en 604 dólares, presentando una caída del 15 por ciento en su variación anual, al compararlo con el año 2021.



De hecho, El Prado cierra este top 20 de los barrios más caros de Latinoamérica, que incluye otras tres zonas residenciales del país. En el puesto 14, está el barrio Chicó (1.611 dólares), en Bogotá.



Además, aparece El Poblado, de Medellín (1.183 dólares), en el puesto 16; y el barrio Pance, de Cali (987 dólares), en la posición 19. El listado lo abre Puerto Madero, de Buenos Aires (5.921 dólares).

Uno de sus principales atractivos son sus zonas verdes, que lo convierten en un sector fresco. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

El origen del barrio El Prado

No es casualidad que el barrio El Prado se encuentre en esta lista, si se tiene en cuenta cómo fue concebido desde el siglo pasado, tal como lo recuerda el arquitecto urbanista Porfirio Ospino.



“El barrio El Prado marcó un hito en la historia del desarrollo urbano en el país. Cambió la forma como se venían construyendo las ciudades en Colombia. La ciudad, hasta antes de El Prado, en 1920, se venía construyendo predio a predio. Con él, se anexaron más de 150 hectáreas de manera planificada bajo los conceptos de la ciudad jardín”, cuenta el también docente de arquitectura.



Hoy en día está conformado por centros comerciales, hoteles, uno de ellos que es referente para la historia de la ciudad y lleva el mismo nombre; parques y también casonas que, por su valor arquitectónico, deben ser conservadas.



Toda una variedad de inmuebles que van desde la calle 53 hasta la calle 75 y entre la carrera 50 y la carrera 60, de la localidad Norte – Centro Histórico, lo que hicieron merecedor al barrio de ser declarado Monumento Nacional en 1993.

Así lo describe una habitante del sector

“Tiene una energía fantástica, obviamente toda su arquitectura, los techos altos. Es majestuoso. Teníamos un poquito de preocupación, porque quedaba un poco lejos de la zona en la que nos movíamos, pero la distancia está en nuestras cabezas, en realidad no existe”, expresa Claudia de Mier Mancini.



Ella habita en la Casa Santacoa, una casona que se construyó en 1920 con un estilo republicano, de dos plantas y con techos a cuatro metros de altura. Tres años después fue adquirida por sus abuelos y aún conserva hasta los muebles de la época.



“La casa es muy versátil, porque tiene mucho espacio, es muy grande y por eso disponemos de unos espacios que alquilamos para eventos. Básicamente es poder volver a nuestros antepasados y darle esa magia de la época”, afirma De Mier.

Sala de la Casa Santacoa. Foto: Tomado de Instagram: @casa_santacoa

De las ventajas que destaca la barranquillera por vivir en este sector, resalta el factor climático. Un aspecto que no omitieron los diseñadores y constructores del predio, quienes analizaron el comportamiento de los vientos provenientes del río Magdalena.



“El calor que hemos sentido últimamente ha sido fuera de lo común, pero gran parte del año se siente fresca con solo abrir las ventanas. Eso, sumado a la arborización de El Prado. Esta casa está al frente del parque Los Fundadores, lo que hace que haya ventilación y mucha frescura”, señala la mujer.

La versión de un comerciante en un sitio concurrido

Casonas como esta comparten el área con predios de índole comercial, algunos más grandes que otros y para todos los gustos. Al menos así lo ve el comerciante Roberto Altamar, reconocido en el sector de la calle 64 con carrera 53 por vender jugos naturales y fritos desde hace 30 años.



“Lo más atractivo del barrio son sus casas, hay buen ambiente, pero también hay que destacar la gente de buen corazón. Ayudan mucho y uno también está presto a colaborar, principalmente con la seguridad de la zona. Si vemos a alguien sospechoso, nos alertamos y así”, cuenta el hombre, de 50 años.



Recuerda que empezó como vendedor informal ofreciendo tintos y aromáticas en las calles del norte de la ciudad. Hasta que vio una oportunidad en esa esquina concurrida de estudiantes universitarios y ciudadanía en general que asisten en ayunas a realizarse exámenes de laboratorio.



“Se vende al barrio El Prado como uno de los más caros, pero yo trato de acomodar los precios (de los jugos) a los clientes, ofrecer un buen producto a un buen precio. La mayoría son estudiantes que vienen de abajo”, asegura Altamar.

De acuerdo con el relato del comerciante, estar rodeado de universidades, oficinas, viviendas, entidades bancarias y clínicas, le garantiza la concurrencia de estudiantes, pacientes, oficinistas y transeúntes en general que pasan por el lugar para hacer diligencias y terminan comprando en su negocio el jugo de naranja con la empanada, lo que más tiene demanda.



“Gracias a Dios, este negocio me ha ayudado a sacar adelante a mi familia. Aquí eduqué a mis dos hijos varones, los levanté, cada uno tiene hoy en día su propio negocio. Y me ha permitido también comprar mi casa para sostenerme con mi señora”, manifiesta Roberto Altamar.



Agrega que no es de Barranquilla, nació en Paraíso, cerca al municipio de Fundación (Magdalena). Sin embargo, tras cumplir 8 años de edad, se mudó con su familia a la capital del Atlántico, la que ahora considera como la ciudad que lo adoptó.



“Aquí en el barrio El Prado trabajo con mi hijo y nos va bien, gracias a Dios. Hace un tiempo tuve que ampliar el negocio para procesar ahí mismo los jugos y los fritos. Hago un buen producto y se vende a buen precio”, comenta el ciudadano.

El análisis de un economista

Sobre la caída del 15 por ciento en el valor del metro cuadrado de El Prado, el analista económico Joseph Daccarett estima que podría ser por la figura de patrimonio de las viviendas.



“Se sabe que el patrimonio histórico tiene una connotación y es que no se puede modificar ni tumbar. Eso hace que quien compre una vivienda en esa área no puede pensar en tumbarla y aprovechar las grandes áreas. Antes las casas se hacían en lotes de 1.500 o 2 mil metros cuadrados, que dan para hacer un gran edificio. Al no poder construir hacia arriba, pierde atractivo. ¿Quiénes están adquiriendo eso hoy en día? Las grandes mansiones las están adquiriendo grandes compañías para hacer sus oficinas y sus salones, porque son casas que se prestan para universidades, salones especiales, para muchas cosas, pero para vivienda son demasiado costosas”, explica el economista.

En la imagen, la carrera 54. Estatua de Santander. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Por su parte, el arquitecto Porfirio Ospino agrega un detalle y es que el promotor del barrio, Karl Parrish, contrató un estudio de urbanizaciones en latitudes similares a Barranquilla como La Habana, Panamá y Miami, analizando la vegetación adecuada para el sector.



En ese sentido, el urbanizador se basó en la idea de Ebenezer Howard, que consiste en un modelo concéntrico de planeamiento de baja densidad, más allá de un desarrollo formal, a partir de las zonas verdes. Evolucionando hacia el modelo de los suburbios norteamericanos de baja densidad con viviendas unifamiliares en medio de grandes zonas verdes.



“Parrish canalizó esa tendencia que ya existía a finales del siglo entre la elite barranquillera que había iniciado la salida de las casas de estilo colonial del Centro hacia la periferia de casas en medio de grandes lotes que era el sector de Las Quintas. Hoy, ubicado entre la calle Murillo y la calle 53 entre las carreras 45 y 46. Sobreviven La Quinta La Esperanza, en donde está el banco Falabella de Homecenter, y La Quinta de una familia alemana, donde está un concesionario, frente a la casa Marino o Catinchi”, cierra Ospino.

El barrio El Prado tiene un Pemp

Desde 2021, El Prado cuenta con el Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp), que garantiza la protección de 1.924 inmuebles (39 Nivel 1-conservación integral; 1.603 Nivel 2 -conservación de tipo arquitectónico, y 282 Nivel 3 -contextual), ubicados en un área protegida de 93 manzanas (314 hectáreas), según cifras del Distrito.



También cubre 14 bienes muebles en espacio público, entre ellos los monumentos de Cristóbal Colón, George Washington, Francisco de Paula Santander, el Monumento a la Bandera y el mural ‘Tierra Mar Aire’, de Alejandro Obregón e igualmente debe proteger 37 especies de árboles, entre frutales y ornamentales.



De esa manera, las autoridades han ‘blindado’ a un barrio representativo para la historia de la ciudad y que ahora también es el más costoso.

