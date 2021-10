Así avanza la pavimentación de vías en el Suroccidente de Barranquilla

La transformación de una vía que desde su existencia, hace un poco más de cuatro décadas, nunca ha contado con infraestructura de calidad, genera una amplia emoción en los habitantes del barrio Me Quejo, ubicado en el suroccidente de Barranquilla.

“Estábamos pidiendo a gritos esta pavimentación. Anteriormente, esta fue una vía hecha de manera artesanal hace más de 30 años y ya estaba deteriorada. Hubo muchos accidentes lamentables, así que será un impacto positivo”, afirmó Gustavo Molina, residente del sector.



(Vea: Detienen a entrenador de fútbol que estaba abusando a niño en Barranquilla)



El alcalde Jaime Pumarejo y el secretario de Obras Públicas, Rafael Lafont, recorrieron los tramos que comenzarán a ser intervenidos y se reunieron con miembros de la comunidad durante este fin de semana.



Pumarejo en la misma visita detalló que en el barrio Me Quejo se revisaron las obras de “canalización y pavimentación que se realizarán en varias vías y canales que, además, van a abrirle el acceso al sector con el resto de la ciudad”

Nos hemos comprometido con la comunidad en escuchar y revisar la sección del canal de desagüe de aguas lluvias FACEBOOK

TWITTER

“Nos hemos comprometido con la comunidad en escuchar y revisar la sección del canal de desagüe de aguas lluvias para que no los inunde y para que puedan dormir tranquilos”, indicó.



Por su parte, Rafael Lafont, aseguró que con la pavimentación de la carrera 26C1 habrá una nueva salida desde Me Quejo hacia los barrios El Silencio, La Libertad, al igual que hacia el sector Centro de la ciudad.



(También: Pese a la millonaria inversión, los arroyos todavía amenazan a Barranquilla)



Ya comenzaron las labores en el terreno y entre todas las vías programadas para ejecución en el barrio Me Quejo, hay 650 metros en pavimento de concreto rígido, con una inversión de 1.300 millones de pesos.



En Me Quejo se han pavimentado, de la primera a la quinta etapa del programa Barrios a la Obra, 14 tramos viales con una longitud de 2.457 metros.



El alcalde Pumarejo y el secretario Lafont, también recorrieron el sector de la calle 85, en el barrio Por Fin, contiguo a Me Quejo y en el que se desarrolla la pavimentación de la vía.

BARRANQUILLA

Más noticias

Air-e trabaja en normalización de redes en Atlántico, Magdalena y Guajira

Estrategia de seguridad se mantiene en Barranquilla hasta fin de año

Controlador aéreo revela cómo avión de guerra persiguió ovni en Bogotá