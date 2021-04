Así opera el plan para acabar con el trabajo infantil en Barranquilla

Al llegar al punto acordado, se encuentran todos los que conforman la unidad de búsqueda activa. La misión será la misma por la que trabajan incansablemente: restablecer los derechos de niños y adolescentes que se encuentran en situación de calle o mendicidad.

La Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, Migración Colombia, junto a personal de las secretarías distritales de Gobierno y Gestión Social, establecieron una ruta por la ciudad, con la intención de localizar en calles, semáforos, centros comerciales y otros espacios a niños y adolescentes que padecen situación de trabajo infantil o mendicidad.



“Durante la pandemia hemos continuado con los operativos, lo que queremos decir al padre de familia, es que los niños no tienen por qué estar exponiéndolos en las esquinas. Traerlos a pedir en las calles no es la solución al problema, al contrario, esto va a hacer que estos niños estén en la mendicidad, no logren estudiar y siempre se agrave la situación al interior de las familias”, sostuvo Santiago Vásquez, secretario de Gestión Social.



“El trabajo infantil puede entenderse como toda actividad, remunerada o no, realizada por menores de 18 años de edad, que les resulten peligrosas por su naturaleza o condición”, explicó un portavoz de la misión.



Realizando búsquedas se detectan los casos de trabajo infantil, alta permanencia en calle, situación de vida en dicho espacio o mendicidad. El siguiente paso consiste en realizar las verificaciones de los niños y adolescentes ubicados y la autoridad competente emite las órdenes correspondientes.

Las medidas

La remisión de casos al proyecto de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil comienza en el Internado Monseñor Víctor Tamayo. Allí se desarrolla un proceso que incluye atención psicosocial, que consta de intervenciones individuales a cargo de un equipo interdisciplinario, conformado por psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas.



El acompañamiento pedagógico, deportivo y cultural es otro de los respaldos, al igual que un plan nutricional.



“Esta población convive con su grupo familiar, de manera que el trabajo con sus familias es constante y se realizan distintas actividades como escuela de padres, cursos de formación y emprendimiento, entre otros, que logran fortalecerlos y convertirlos en los primeros garantes de los derechos de los sus hijos”, sostiene el Distrito.



Para el éxito de plan también resulta determinante la gestión de: cupos escolares o de estudios técnicos, vinculación al sistema de salud, trámites de expedición de documento de identidad, actividades lúdico-recreativas y participación ciudadana.



Hasta hoy el proyecto ha realizado 99 búsquedas activas logrando llegar a 801 niños en condición de trabajo infantil en sectores como la calle 72, avenida Circunvalar, alrededores de Metrocentro y Paseo Bolívar.



“Esto es algo que venimos haciendo hace varios años y aún en plena pandemia no hemos parado. Lo más importante para nosotros es el restablecimiento de todos sus derechos, y mirar cómo desde el proyecto podemos ayudar no solo al niño sino también a su núcleo familiar, porque creemos fielmente que es una problemática que viene del hogar”, expresó la líder del proyecto, Leila Yidios.

Niños del semáforo

Esta campaña se lanzó en noviembre del año anterior en los semáforos en donde se identificó mayor afluencia de niños y adolescentes practicando el trabajo infantil.



Adicionalmente, se contó con la distribución de códigos QR que dirigen al ciudadano a una plataforma web en donde puede donar dinero a la Fundación Finsocial, en lugar de entregarlo a quien está en la calle exhibiendo al menor.



En dicha página también se pueden realizar denuncias cuando se encuentran personas explotando a menores.



La Secretaría de Gestión Social y la primera dama del Distrito piden a la ciudadanía denunciar las situaciones que vulneren a la infancia en la línea de Whatsapp: 3216976686.

BARRANQUILLA

