Barranquilla amplía red hospitalaria para enfrentar pospandemia

El Camino Adelita de Char recibió esta semana 40 nuevos respiradores no invasivos, que servirán para apoyar las siguientes fases de atención frente a la pandemia del covid-19. Esta acción complementa la ampliación de la cobertura hospitalaria, que a partir de marzo fijó un aumento del 40% en la capital del Atlántico.

“Los ventiladores que recibe el Distrito hoy no son para soporte vital e invasivo, son de ventilación no invasiva, es decir no amplían la capacidad de las UCI, son clave para la salud de los pacientes en la etapa actual y en la pospandemia. De acuerdo a los protocolos y guías médicas para pacientes con fallas respiratorias, incluido COVID-19, estos equipos pueden usarse para evitar intubación, asistir servicios en cuidados intermedios y hospitalización. También son útiles con tratamientos en casa bajo supervisión médica”, sostuvo Humberto Mendoza, secretario de salud del Distrito.



Durante el pasado marzo, el Distrito comenzó a ser frente al covid-19 con 411 UCI. En los meses posteriores, el Gobierno nacional apoyó a la ciudad con 111 ventiladores. De igual manera, la gestión de las autoridades locales y las donaciones privadas, permitieron la entrega de 105 ventiladores adicionales para ampliar la red pública y privada.



Hoy Barranquilla cuenta con 669 UCI adulto, y sigue recibiendo ayudas nacionales e internacionales encaminadas a su sistema hospitalario.



“Agradecemos absolutamente todas las donaciones y los apoyos que se han recibido en Barranquilla. Gobierno nacional, Ministerio de Salud, Gobierno de Emiratos Árabes y todos los gremios que han sido partícipes. Salvar vidas y proteger a los ciudadanos identificados como población de riesgo bajo la estrategia +60 ha sido y seguirá siendo la prioridad en el manejo de la emergencia sanitaria en la ciudad”, concluyó Mendoza.

REDACCIÓN