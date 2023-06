El próximo mes de julio se cumplen cinco años de un crimen que conmocionó a la región: tras 33 días de permanecer desaparecida, el cuerpo de Brenda Pájaro fue encontrado en una zona enmontada de Barranquilla con signos de violencia sexual y dos de sus dedos cercenados.



Un lustro después, el único implicado en ese caso e investigado por otra decena de homicidios podría quedar en libertad por vencimiento de términos. Ante este panorama, familiares y allegados de la mujer piden justicia.

“Vamos para cinco años desde que capturaron a Tomás y aun así él no está preso por el caso de mi mamá. Hemos tenido bastantes inconvenientes, se ha dilatado el proceso por parte del abogado de Tomás y eso nos ha atrasado”, dijo la hija de la víctima, Gissella Durán Pájaro.



Ella fue una de las personas que asistieron a la carrera 44 con calle 38, Centro Cívico de Barranquilla, donde diferentes colectivos feministas se dieron cita para exigir, ante los medios de comunicación, justicia en este y en los demás casos.



La convocatoria se dio en el marco de una nueva audiencia contra el hombre, de 51 años, en la que su defensa presentó pruebas. Ahora, se programó la audiencia de alegato para julio, según se conoció.

Las pruebas de la defensa de Tomás Maldonado

Tomas Maldonado Cera, presunto homicida de Brenda Pájaro, mujer que desapareció el 25 de julio de 2018 y encontrada el 27 de agosto, del mismo año, sin vida y con signos de violación. Foto: Cortesía Policía Nacional.

Tras ser contactado por EL TIEMPO, el abogado de Tomás Maldonado, Alberto de Arco, indicó que durante la audiencia insistieron “con pruebas” en la inocencia del hombre.



“Los audios que la Fiscalía presentó no tiene control de los jueces de garantías. Además de eso, en la recopilación de videos, la Fiscalía tenía que legalizar u ordenar la actuación. Segundo: en el manejo de los tiempos de los videos, para la defensa no da y ese fue el objeto de ayer (miércoles). Y si no dan los tiempos, significa que tienes una prueba que es nula, las manipulan”, cuenta el apoderado del acusado.



De Arco se refiere a las evidencias del ente acusador, en las que verificaron con videos de cámaras de seguridad que Pájaro llegó con Maldonado a la zona enmontada del barrio Miramar, donde un mes después fue encontrado el cadáver.



También existen dentro de los elementos de material probatorio una llamada que hizo el hombre en este sector del norte de la ciudad unos minutos después de la desaparición de la mujer.



Sobre la posibilidad de dejar libre a Tomás por vencimiento de términos, el abogado indicó que “tiene derecho a su libertad” en el caso de desaparición forzada que tiene el Juzgado Primero Especializado del Circuito.



El abogado dice que el juez actúa arbitrariamente

Se respalda en la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció que “una persona puede estar privado de la libertad por un año y se sustituye esta medida por una no privativa de la libertad”, según expresa De Arco.



“Pero el juez del caso, ahora mismo, considera que no se han cumplido esos parámetros y, si se cumplieron, dice que por la categoría del delito puede tenerlo preso. Y en este caso, el señor juez comete un acto arbitrario”, agrega.



Brenda Inés Pájaro Bruno era una ama de casa, de 44 años. Era madre de tres niñas y un niño, a quienes les dedicó cuidado en su hogar, ubicado en el municipio de Soledad, Atlántico, área metropolitana de Barranquilla.



Su caso condujo a las autoridades a vincular a Tomás Maldonado en, al menos, 10 homicidios cometidos entre 2002 y 2012. En la actualidad, es investigado por ocho crímenes en Barranquilla, cinco mujeres y tres miembros de la comunidad Lgbtiq+, que murieron en circunstancias similares a las de Pájaro.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla